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Уряд виділив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів і міст

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів спрямував 3,77 млрд грн із державного бюджету на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.
Відповідні розпорядження № 1060-р та № 1061-р від 15 жовтня 2026 року оприлюднили на Урядовому порталі.

Як розподілять бюджетні кошти

Кошти виділені із бюджетних призначень, передбачених цього року Міністерству розвитку громад та територій за програмою «Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст», загальним обсягом 3 772,9 млн грн.
Майже 2,2 млрд грн надійдуть як субвенція обласним бюджетам. Ще 1,4 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації проєктів у регіонах.

Скільки коштів отримають регіони

Найбільше фінансування передбачили для Дніпропетровської області — загалом 1,9 млрд грн. З цієї суми:
  • 1,2 млрд грн призначено на забезпечення безперебійного теплопостачання;
  • 407,2 млн грн — на розвиток розподіленої генерації;
  • 188,2 млн грн — на водопостачання та водовідведення;
  • 146,7 млн грн — на захист об’єктів критичної інфраструктури.
Для Києва передбачено 491,7 млн грн на захист об’єктів критичної інфраструктури, зокрема систем життєзабезпечення. Інші області отримають таке фінансування:
  • Харківська область отримає 338 млн грн;
  • Полтавська — 204 млн грн;
  • Кіровоградська — 122,1 млн грн;
  • Херсонська — 121,5 млн грн;
  • Київська — 114,2 млн грн;
  • Львівська — 70,5 млн грн;
  • Вінницька — 65 млн грн;
  • Одеська — 49,6 млн грн;
  • Івано-Франківська — 25,6 млн грн;
  • Чернігівська — 23,9 млн грн;
  • Хмельницька — 9,1 млн грн;
  • Запорізька — 3,8 млн грн.
Ще 182,9 млн грн спрямують на реалізацію плану стійкості АТ «Укрзалізниця».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що український бізнес оцінює свою готовність до осінньо-зимового періоду 2026/27 років переважно як помірну. Найбільшим ризиком для безперервності роботи компанії вважають надійність електропостачання. Більшість компаній помірно впевнена у готовності до зимового періоду. 11% опитаних компаній погоджуються, що готові до потенційних викликів осінньо-зимового періоду 2026/27, ще 75% скоріше погоджуються. Водночас 9% не погоджуються з цим твердженням, а 5% не змогли визначитися з відповіддю.
За матеріалами:
Укрінформ
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