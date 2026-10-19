Уряд виділив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів і міст
Як розподілять бюджетні кошти
Скільки коштів отримають регіони
- 1,2 млрд грн призначено на забезпечення безперебійного теплопостачання;
- 407,2 млн грн — на розвиток розподіленої генерації;
- 188,2 млн грн — на водопостачання та водовідведення;
- 146,7 млн грн — на захист об’єктів критичної інфраструктури.
- Харківська область отримає 338 млн грн;
- Полтавська — 204 млн грн;
- Кіровоградська — 122,1 млн грн;
- Херсонська — 121,5 млн грн;
- Київська — 114,2 млн грн;
- Львівська — 70,5 млн грн;
- Вінницька — 65 млн грн;
- Одеська — 49,6 млн грн;
- Івано-Франківська — 25,6 млн грн;
- Чернігівська — 23,9 млн грн;
- Хмельницька — 9,1 млн грн;
- Запорізька — 3,8 млн грн.
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