В Україні не планують підвищувати податок на додану вартість (ПДВ) чи інші податки для фінансування страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками онлайн-зустрічі прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка та представників бізнесу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Жодних шансів щодо підвищення ПДВ або будь-яких інших податків нема. Міністр Кравченко розробив непоганий механізм страхування військово-політичних ризиків. Питання в ресурсі для його реалізації, якого наразі, на жаль, нема. Але це не означає, що маємо відмовлятися від пошуку рішень для підтримки бізнесу», — зазначив нардеп у публікації у Facebook.

Він також підтримав позицію бізнес-спільноти щодо пошуку резервів економії у сфері оборонних закупівель та критично оцінив поточні темпи кредитування реального сектору з боку Національного банку.

Уряд шукає джерела фінансування страхування бізнесу

Розповідаючи про зустріч у телеграм-каналі, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив , що уряд шукає альтернативні рішення для допомоги підприємцям в умовах посилених атак ворога на логістику та виробництва.

«Розглядаємо різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів. Почув позицію і аргументи бізнесу. Разом з міністром економіки Олександром Кравченком розповіли про урядові ініціативи», — зазначив очільник уряду.

Бізнес виступив проти підвищення ПДВ до 21%

Водночас проти фінансування страхування ризиків через можливе збільшення ПДВ з 20% до 21% виступили підприємці. Зокрема, президент компанії UBC Group та віцепрезидент Спілки українських підприємців (СУП) Ігор Гуменний наголосив , що бізнес підтримує запровадження воєнного страхування, але категорично проти фінансування цього фонду за рахунок додаткового податкового навантаження на споживачів та легальний бізнес.

«Ми — за страхування. Але категорично проти підвищення ПДВ для його фінансування. Страхування має оплачуватися відповідно до ризику, а не обсягу споживання. А до чого тут ПДВ на продукти харчування, одяг чи побутові товари? За страхування бізнесу заплатять усі українці. Чому пенсіонер, учитель чи військовий, купуючи товари, має фінансувати страхування активів приватних компаній?», — наголосив Гуменний.

Він також запропонував альтернативну модель страхування майна за принципом каско — із добровільними внесками залежно від ступеня ризику майна, де держава та міжнародні донори допомагають покривати виключно катастрофічні збитки.

Який механізм страхування розглядав уряд

У вересні уряд розглядав можливість створення державного спеціального фонду для компенсації втрат бізнесу від обстрілів. Обсяг фонду планували встановити на рівні близько $1 млрд. Одним із джерел фінансування мало стати підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт із 20% до 21%. Очікувалося, що міжнародні партнери додатково нададуть $1−2 млрд.