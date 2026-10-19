В Україні не планують підвищувати податок на додану вартість (ПДВ) чи інші податки для фінансування страхування бізнесу від воєнних ризиків.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками онлайн-зустрічі прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка та представників бізнесу, передає «Інтерфакс-Україна».
«Жодних шансів щодо підвищення ПДВ або будь-яких інших податків нема. Міністр Кравченко розробив непоганий механізм страхування військово-політичних ризиків. Питання в ресурсі для його реалізації, якого наразі, на жаль, нема. Але це не означає, що маємо відмовлятися від пошуку рішень для підтримки бізнесу», — зазначив нардеп у публікації у Facebook.
Він також підтримав позицію бізнес-спільноти щодо пошуку резервів економії у сфері оборонних закупівель та критично оцінив поточні темпи кредитування реального сектору з боку Національного банку.
Уряд шукає джерела фінансування страхування бізнесу
Розповідаючи про зустріч у телеграм-каналі, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд шукає альтернативні рішення для допомоги підприємцям в умовах посилених атак ворога на логістику та виробництва.
«Розглядаємо різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів. Почув позицію і аргументи бізнесу. Разом з міністром економіки Олександром Кравченком розповіли про урядові ініціативи», — зазначив очільник уряду.
Бізнес виступив проти підвищення ПДВ до 21%
Водночас проти фінансування страхування ризиків через можливе збільшення ПДВ з 20% до 21% виступили підприємці. Зокрема, президент компанії UBC Group та віцепрезидент Спілки українських підприємців (СУП) Ігор Гуменний наголосив, що бізнес підтримує запровадження воєнного страхування, але категорично проти фінансування цього фонду за рахунок додаткового податкового навантаження на споживачів та легальний бізнес.
«Ми — за страхування. Але категорично проти підвищення ПДВ для його фінансування. Страхування має оплачуватися відповідно до ризику, а не обсягу споживання. А до чого тут ПДВ на продукти харчування, одяг чи побутові товари? За страхування бізнесу заплатять усі українці. Чому пенсіонер, учитель чи військовий, купуючи товари, має фінансувати страхування активів приватних компаній?», — наголосив Гуменний.
Він також запропонував альтернативну модель страхування майна за принципом каско — із добровільними внесками залежно від ступеня ризику майна, де держава та міжнародні донори допомагають покривати виключно катастрофічні збитки.
Який механізм страхування розглядав уряд
У вересні уряд розглядав можливість створення державного спеціального фонду для компенсації втрат бізнесу від обстрілів. Обсяг фонду планували встановити на рівні близько $1 млрд. Одним із джерел фінансування мало стати підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт із 20% до 21%. Очікувалося, що міжнародні партнери додатково нададуть $1−2 млрд.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка писав, що уряд відмовився від ідеї підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1%. Водночас створення фонду допомоги та страхування бізнесу наразі також не планують. За його словами, серед інших рішень, які стосуються бізнесу, — блокування відшкодування ПДВ на 18 млрд грн і перегляд правил бронювання працівників. Депутат вважає, що для підтримки підприємців необхідно передбачити фінансування в державному бюджеті та скоротити непотрібні видатки замість підвищення податків.