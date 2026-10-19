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АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі

Казна та Політика
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АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі
АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює реалізацію партії з 819 пристроїв торговельної марки Apple, вилучених на території Львівської митниці.
До активу входять смартфони iPhone, смартгодинники Apple Watch та бездротові навушники AirPods. Усе майно зберігається в заводських упаковках.

Актив налічує 819 одиниць електроніки трьох категорій:

  • 501 смартфон — переважно моделі лінійки iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, а також iPhone 16 Pro Max і iPhone 15 Plus;
  • 107 смартгодинників — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra 3;
  • 211 комплектів навушників — AirPods Pro другого покоління та AirPods Pro 3.
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За матеріалами:
Finance.ua
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