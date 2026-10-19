АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі Сьогодні 17:29 — Казна та Політика Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює реалізацію партії з 819 пристроїв торговельної марки Apple, вилучених на території Львівської митниці. До активу входять смартфони iPhone, смартгодинники Apple Watch та бездротові навушники AirPods. Усе майно зберігається в заводських упаковках. Актив налічує 819 одиниць електроніки трьох категорій: 501 смартфон — переважно моделі лінійки iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, а також iPhone 16 Pro Max і iPhone 15 Plus;

— переважно моделі лінійки iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, а також iPhone 16 Pro Max і iPhone 15 Plus; 107 смартгодинників — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra 3;

— Apple Watch Series 11, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra 3; 211 комплектів навушників — AirPods Pro другого покоління та AirPods Pro 3. Читайте також АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати» — деталі Раніше писали , що АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс «Рібас Карпати». Також АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю «Моцарт» в Одесі.

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