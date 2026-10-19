АРМА виставляє на реалізацію 819 гаджетів Apple, вилучених на митниці — деталі
Актив налічує 819 одиниць електроніки трьох категорій:
- 501 смартфон — переважно моделі лінійки iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, а також iPhone 16 Pro Max і iPhone 15 Plus;
- 107 смартгодинників — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra 3;
- 211 комплектів навушників — AirPods Pro другого покоління та AirPods Pro 3.
Єврокомісія шукає способи покрити дефіцит фінансування України
ПартнерськаПреміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк
МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів
Підвищення ПДВ або інших податків для фінансування воєнного страхування бізнесу не буде — Гетманцев
ВПО можуть збільшити допомогу (сума) — деталі
У Києві через атаку рф закрили дві станції метро: як курсуватиме транспорт