Жінки встановили рекорд у відкритті ФОПів влітку 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Жінки встановили рекорд у відкритті ФОПів влітку 2024 року (інфографіка) Сьогодні 16:09

Жінки встановили рекорд у відкритті ФОПів влітку 2024 року (інфографіка), Фото: freepik

Улітку 2024 року жінки відкрили рекордну кількість ФОПів за останні чотири роки. Проте загальна кількість фізичних осіб-підприємців все ще менша, ніж у 2023 та 2021 роках.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.Market.

У порівнянні з 2023 роком, кількість нових ФОПів скоротилася на 19,8% (на 18,2 тисячі ФОПів менше відкрили влітку 2024, ніж улітку 2023).

Аналітики зазначили, це може свідчити про загальну економічну нестабільність та виклики для бізнесу. Водночас, варто відзначити, що спад у порівнянні з літом 2021 року не є таким суттєвим і склав усього 5%.

Загалом влітку 2024 року було зареєстровано близько 73,6 тисяч нових ФОПів.

Кількість припинень діяльності ФОПів у 2024 році (48,0 тис.) також знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.).

Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) бачимо негативну динаміку, бо кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Дані по областям

Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у:

Донецькій області— 29,9%;

Івано-Франківській області — 28,4%;

Черкаській області — 27,7%;

Миколаївській області — 25,1%;

м. Києві — 23,7%.

Найбільше ФОПів зареєстрували у м. Київ — 9,8 тисячі, Дніпропетровській — 6,9 тисячі, Львівській — 5,6 тисячі, Київській — 5,4 тисячі та Харківській — 5,3 тисячі областях.

За словами фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, виявлений факт зменшення кількості реєстрацій підтверджує попередні висновки про те, що високий рівень реєстрації юридичних осіб та ФОП у 2023 році мав природу «відкладеного попиту» на послуги з державної реєстрації компаній, що було більш складною задачею у перший рік (2022) повномасштабної війни.

«Наразі відбувся не так спад рівня реєстрацій, як повернення на більш звичні, „природні“ темпи реєстрацій бізнесу в Україні», — зазначив він.

Зміна гендерного балансу

Однією з найбільш промовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед фізичних осіб — підприємців на користь жінок.

Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: влітку 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Влітку 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тис.).

Водночас у припиненні діяльності зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, що також є показовим трендом порівняно з попередніми роками. Адже влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 — 45,9% (19,6 тис.).

Довідка Finance.ua:

у 2025 році фізичних осіб-підприємців знову зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок;

за даними Опендатабот, за 8 місяців 2024 року закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи;

в Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.



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