Податкова попередила про фейкові листи про відшкодування нібито від «Дії» — Finance.ua

Податкова попередила про фейкові листи про відшкодування нібито від «Дії» Сьогодні 14:21 — Особисті фінанси

Податкова попередила про фейкові листи про відшкодування нібито від «Дії»

Протягом останніх днів зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від «Дії», щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування.

Про це повідомила пресслужба Податкової служби України.

Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA

На цій сторінці шахраї розміщують:

інформацію про «щорічне податкове відшкодування»;

інструкції щодо проходження ідентифікації;

пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

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Отримані дані можуть бути використані для:

прив’язки вашого акаунта до нового пристрою;

авторизації у вашому банківському акаунті, що дозволяє їм вивести кошти з рахунку.

У ДПС закликають, користуючись електронною поштою:

дотримуватись особистої кібергігієни;

бути обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;

не відкривати отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.

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