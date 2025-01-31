Податкова адреса ФОП на території бойових дій: чи треба сплачувати військовий збір — Finance.ua

Податкова адреса ФОП на території бойових дій: чи треба сплачувати військовий збір Сьогодні 17:22

Податкова адреса ФОП на території бойових дій: чи треба сплачувати військовий збір

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Терміни

Йдеться про період з першого числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла загроза бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. Звільнення від сплати триває до останнього числа місяця, коли бойові дії завершилися, загроза зникла або окупацію припинено.

Що треба знати таким ФОПам

· Такі ФОПи не заповнюють декларацію платника єдиного податку за період, коли вони не сплачували єдиний податок та військовий збір.

· Якщо платники скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не нараховує їм відповідні авансові внески.

· Податкові зобов’язання з військового збору нараховуються лише за періоди, коли збір було сплачено та відображено в декларації.

· Штрафи та пеня за несплату або неповну сплату авансових внесків з військового збору до таких платників не застосовуються.

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«Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф»:

1. затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

2. визначає території, де тривали або тривають бойові дії чи є тимчасова окупація;

3. містить дати початку та завершення бойових дій, можливості їх виникнення, а також початку і завершення окупації.

Важливо: якщо ФОП змінює місцезнаходження на територію, не зазначену в Переліку, вищезазначені норми не застосовуються до нього з першого числа місяця, наступного за місяцем такої зміни.

Довідка Finance.ua:

У застосунку та на порталі «Дія» 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки.

Згідно зі статистикою Опендатаботу, кожен третій фоп закривається в перший рік роботи. При цьому третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців.

За інформацією Опендатаботу, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси. Водночас Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків.

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