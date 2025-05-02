Податкова почала розсилати листи бізнесу з попередженнями про порушення — Finance.ua

Податкова почала розсилати листи бізнесу з попередженнями про порушення Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Податкова почала розсилати листи бізнесу з попередженнями про порушення

Державна податкова служба України розіслала понад 1000 суб’єктам роздрібної торгівлі інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для попередження можливих порушень у проведенні готівкових розрахунків.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Фахівці податкової проаналізували фіскальні чеки компаній за березень 2025 року й виявили, що в частини платників повністю відсутні операції з готівкою. Це може свідчити про непроведення таких розрахунків через реєстратори розрахункових операцій (РРО), що є потенційним порушенням податкового законодавства.

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«Ми запропонували бізнесу самостійно переглянути попередні операції та надалі не допускати розрахунків без РРО», — зазначив Кравченко.

У ДПС підкреслюють, що повідомлення мають превентивний характер: добровільне виправлення порушень допоможе уникнути фактичних перевірок.

Такі дії відповідають Національній стратегії доходів і спрямовані на підвищення рівня податкової дисципліни, формування довіри до податкової служби та стимулювання добровільної сплати податків.

Нагадаємо, великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%.

Зростання заробітних плат серед великого бізнесу практично співпадає із офіційним показником Державної служби статистики, яка зафіксувала приріст середньої зарплати на 23% у 2024 році.

Проте абсолютний рівень середніх зарплат відрізняється на 36%: для великого бізнесу це 29 153 грн, а у Держстату загальний показник для України становить 21 473 грн (обидва показника наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

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