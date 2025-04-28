На скільки великий бізнес збільшив заробітну плату для своїх працівників у 2024 році — дослідження Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

На скільки великий бізнес збільшив заробітну плату для своїх працівників у 2024 році — дослідження

Великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%.

Про це свідчить дослідження Forbes Ukraine.

В рамках дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році (майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу). На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.

Зростання заробітних плат серед великого бізнесу практично співпадає із офіційним показником Державної служби статистики, яка зафіксувала приріст середньої зарплати на 23% у 2024 році.

Проте абсолютний рівень середніх зарплат відрізняється на 36%: для великого бізнесу це 29 153 грн, а у Держстату загальний показник для України становить 21 473 грн (обидва показника наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

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Також Forbes Ukraine оцінив зростання зарплат серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року. Ці компанії наростили середній рівень зарплат трохи повільніше, на 19%. Разом з тим топ-50 компаній рейтингу мали ще менший темп приросту оплати праці, який становив в середньому 16%.

Коментуючи ці результати, директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов припустив, що в умовах боротьби компаній за обмежені трудові ресурси бізнеси із кращими нематеріальними пропозиціями мають можливість меншого підняття рівня оплати праці, аніж їхні конкуренти.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. НБУ прогнозує зростання середньої мінімальної зарплати: у 2026 році — з 8 000 грн до 8 370 грн, у 2027 році — до 8 950 грн;

хоча зарплата є важливою, вона вирішує далеко не все і не завжди. Інколи роботодавець прагне залучити найкращих талантів, але не може дозволити собі конкурувати з іншими компаніями, які анонсують високі зарплати.

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