Не зарплатою єдиною: 5 способів для роботодавців конкурувати за таланти — Finance.ua

Не зарплатою єдиною: 5 способів для роботодавців конкурувати за таланти Сьогодні 15:23

Не зарплатою єдиною: 5 способів для роботодавців конкурувати за таланти

Хоча зарплата є важливою, вона вирішує далеко не все і не завжди. Інколи роботодавець прагне залучити найкращих талантів, але не може дозволити собі конкурувати з іншими компаніями, які анонсують високі зарплати. Фахівці robota.ua діляться п’ятьма способами зробити це.

1. Створіть культуру компанії з високим рівнем залученості

56% претендентів вважають культуру компанії більш важливою, ніж зарплату, коли мова йде про задоволеність роботою. Дослідження , проведене Glassdoor, показало, що 77% працівників знайомляться з культурою компанії перед тим, як подати заявку на роботу, а ще —коли мова йде про задоволеність роботою.

Якщо ви хочете залучити найкращі таланти, надайте пріоритет створенню культури компанії з високим рівнем залученості, де працівники отримують задоволення від роботи і прагнуть допомогти своїм організаціям досягти успіху.

Нехай ваша культура діє як магніт, що притягує найкращі таланти, навіть якщо ви не перебуваєте на вершині зарплатної шкали у вашій галузі.

2. Надавайте пріоритет балансу між роботою та особистим життям

Серед респондентів опитування FlexJobs Career Pulse Survey, 64% заявили, що обрали б кращий баланс між роботою та особистим життям, аніж вищу зарплату. І це не дивно, адже стрес на робочому місці пов’язаний з проблемами фізичного, емоційного та психічного здоров’я, включаючи високий кров’яний тиск, серцево-судинні захворювання, тривогу та депресію.

Якщо організація не може конкурувати за найкращі таланти на основі заробітної плати, спробуйте конкурувати на основі балансу між роботою та особистим життям, пропонуючи можливості для відпочинку, наприклад, «неповний робочий день щоп’ятниці», гнучкий графік та віддалену роботу.

3. Надавайте можливості для професійного розвитку

Амбітні працівники часто відмовляються від вищої зарплати на користь професійного розвитку, який може прискорити їхній кар’єрний ріст в довгостроковій перспективі.

Чудовий спосіб залучити найкращі таланти — це надати кандидатам можливості для професійного розвитку, яких вони не зможуть знайти у ваших конкурентів.

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Але які програми професійного розвитку приваблять саме тих працівників, яких ви хотіли б бачити у своїй компанії? Дослідження , проведене PayScale, показало, що майже третина всіх респондентів повідомили, що вони були б найбільш зацікавлені в навчанні менеджменту/лідерству. Інші бажані навчальні можливості включали професійні сертифікати та тренінги з розвитку технічних навичок.

4. Пропонуйте негрошові вигоди

Гроші — не єдине, що може мотивувати людину хотіти працювати в організації. У дослідженні , проведеному компанією Randstad, 61% респондентів зазначили, що вони були б готові погодитися на нижчу зарплату, якби організація пропонувала щедрий пакет. А в опитуванні Американського інституту сертифікованих бухгалтерів 80% респондентів повідомили, що обрали б роботу з пільгами, навіть якби за ідентичну роботу пропонували на 30% більшу зарплату, але без пільг.

Якщо ви не можете зрівнятися з конкурентами за рівнем заробітної плати, подумайте про те, щоб запропонувати, наприклад, такі пільги: оздоровчі програми на робочому місці, абонемент у спортзал, медичне страхування, психологічна підтримка тощо.

5. Програми «Ми ростемо, ви ростете»

Пообіцяйте кандидату, що в міру того, як компанія зростатиме і ставатиме більш прибутковою, зростатиме і його зарплата — і обов’язково дотримайтесь обіцянки. Іноді все, що потрібно для того, щоб привернути увагу кандидата, — це продемонструвати, що ви цінуєте його внесок і готові розділити з ним фінансові успіхи компанії.

Якщо ваша компанія не може запропонувати зарплати найвищого рівня, подумайте про використання цих стратегій. Ви можете бути приємно здивовані, коли виявите, що можете ефективно конкурувати за найкращі таланти, не маючи великого бюджету на зарплати.

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