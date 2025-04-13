Найпопулярніші професії, які цьогоріч обирали українці за державними ваучерами — Finance.ua

Найпопулярніші професії, які цьогоріч обирали українці за державними ваучерами Сьогодні 17:12 — Казна та Політика

Найпопулярніші професії, які цьогоріч обирали українці за державними ваучерами

Від початку року майже 7000 українців отримали ваучер на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

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Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

5129 людей віком 45+;

1023 внутрішньо переміщених осіб;

401 людина з інвалідністю;

222 учасники бойових дій;

1 людина, яка звільнилася з військової служби.

Найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, — медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства.

Навчатися можна як в закладах професійно-технічної освіти, так і в закладах вищої освіти. Зокрема, можна опанувати нову професію у одному з восьми сучасних Центрів професійно-технічної освіти Служби зайнятості.

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Минулого року більше 23 тисяч українців скористались такою можливістю й покращили свої навички.

Хто може отримати ваучер

Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років.

Зокрема:

українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації;

люди з інвалідністю та статусом «ВПО»;

звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату;

колишні військовополонені;

українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

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