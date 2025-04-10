Ринок ІТ оживає: для яких кандидатів найбільше вакансій — Finance.ua

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Ринок ІТ оживає: для яких кандидатів найбільше вакансій

Особисті фінанси
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Ринок ІТ оживає: для яких кандидатів найбільше вакансій
Ринок ІТ оживає: для яких кандидатів найбільше вакансій
Активність рекрутерів зростає, вакансій стає більше — ринок оживає. Основний драйвер росту зараз — маркетинг-вакансії, але компанії починають більш активно шукати досвідчених розробників та інших технічних фахівців.
Про це свідчить аналітика Djinni за перший квартал 2025 року.

Вакансії

На початку 2024 на Djinni було в середньому 6900 вакансій онлайн. У першому кварталі 2025 маємо в середньому 7700. Тобто плюс 800 вакансій онлайн. До цифр початку 2023 ще далеко, але є позитивний тренд. Повільне зростання тривало весь минулий рік і цього кварталу пожвавилось: у березні кількість вакансій сягала 8500. З іншого боку, активізація рекрутерів в першому кварталі — це звичне сезонне явище.
У серпні 2023 на Djinni змінилась модель оплати, тож компанії, які не готові були платити за найм, перестали публікувати вакансії
У серпні 2023 на Djinni змінилась модель оплати, тож компанії, які не готові були платити за найм, перестали публікувати вакансії, Інфографіка: Djinni
Кандидатів у пошуку в першому кварталі 2025 в середньому було 82 тисячі. Весь 2024-й кількість кандидатів онлайн зменшувалась: з 90 тисяч в січні до 79 тисяч в грудні.
У першому кварталі 2025 на Djinni опублікували понад 26 тисяч вакансій — це на 10% більше, ніж у Q4 2024, і на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. Більше того, це найвищий показник з кінця 2023.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Порівняно з попереднім кварталом, за перші три місяці 2025 найбільше зросла кількість вакансій для кандидатів з досвідом до 1 року (+16%) та 1 рік (+14%). Вакансії для senior рівня теж зросли, на 11%, але у порівнянні з минулим роком — їх стало менше на 3%. Це єдина група, де кількість вакансій у річному вимірі зменшилась.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Маркетинг залишається найбільшою категорією за кількістю вакансій. Майже 16% опублікованих позицій стосуються маркетингу. На другому місці вакансії для сейлзів, але їх втричі менше — 5.5%. Вперше на третє місце піднялась категорія Fullstack (4.64% опублікованих за квартал вакансій). Їх тепер шукають більше, ніж фронтендерів, хоч і не набагато (JavaScript вакансій 4.58%)
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Найбільше зростання у першому кварталі в категоріях Python та ERP (+ 40%). Також більше середнього зросли вакансії для Data Science та Node. js (+ 23%).
На 13% впали вакансії в категорії Head/Chief (здебільшого нетехнічний C-Level) та на 10% - Sysadmin. Продовжується падіння Java вакансій (мінус 3%), їх зараз навіть менше, ніж C++.

Відгуки на вакансії

14 тисяч вакансій з відгуками за березень — це рекордна кількість за рік, на 500 більше, ніж в лютому, і на 1500, ніж в березні минулого року. Середня кількість відгуків на одну вакансію при цьому знизилась з 21 в березні 2024 до 16 зараз. Але вона дещо вища, ніж в кінці минулого року.
Традиційно, конкуренція у вакансіях без досвіду найвища, 23.5 відгуки в березні. Але вона ж найбільше знизилась за рік: у березні 2024 було 36 відгуків на одну вакансію в середньому. Вакансія з вимогою досвіду більше 5 років зараз отримує в середньому 13 відгуків, всі інші рівні досвіду — 16−17.
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Значно більше, ніж вимоги до досвіду на конкуренцію впливає категорія. Найбільше відгуків на одну вакансію зараз надходить на вакансію фронтендера: 57 в середньому. Але і це на 25% менше, ніж минулого року. На друге місце з першого опустився QA, 45 відгуків на вакансію за місяць і це майже вдвічі менше, ніж минулого року. Дизайн залишається на третьому місці (33 відгуки на вакансію, було 43), далі йде Java (28) i Project Manager (26).
Найменше відгуків на вакансію (серед великих категорій) — у C++, Marketing i C-Level. На ці вакансії відгукуються 5−7 кандидатів на в середньому.
Кількість відгуків не знизилась лише для чотирьох категорій. Це DevOps (була 11, стала 13.5), Project Manager, С++ і Head/Chief.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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