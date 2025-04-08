За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів — Finance.ua

За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів

За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

Про це свідчать розрахунки DOU.

Загальна кількість айтівців

Опитування показує поступове зниження частки айтівців, які оформлені як ФОПи. Якщо влітку 2022 року так були оформлені 87% айтівців, то в кінці 2024 року — лише 62%. Натомість зростає частка тих, хто працює за гіг-контрактом, оформлений згідно з КЗпП в штат компанії чи оформлений згідно з законодавством іншої країни.

Згідно з обрахунком, загальна кількість українських айтівців (як в Україні, так і за кордоном), складає біля 300 тисяч. Цей показник майже не змінився за останні 1,5 роки.

Загальна кількість айтівців, Інфографіка: DOU

Станом на 24 лютого 2025 року в Україні було 262 093 активних ФОПи, зареєстрованих за кодами діяльності, пов’язаними з ІТ. Це дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

З 24 лютого 2024-го по 24 лютого 2025-го уперше за час спостережень (тобто з 2015 року) знизилася кількість активних ІТ-ФОПів. Зараз їх на 13 186 менше, ніж торік. Падіння становить 5%.

Падіння відбулося через рекордну кількість закритих ФОПів. За останній рік айтівці закрили 39 892 ФОПи, що майже утричі більше, ніж за попередній період (з 24.02.23 по 24.02.24) — тоді було закрито 13 752 ФОПи.

Проте кількість нових ІТ-ФОПів, відкритих за цей час, теж значна. За рік зареєструвалися 26 706 ФОПів у сфері ІТ, що більше, ніж за попередній період (з 24.02.23 по 24.02.24 було відкрито 17 332 ФОПи).

Загальна кількість IT-ФОПів, Інфографіка: DOU

Найпопулярнішим КВЕДом залишається «62.01 Комп’ютерне програмування»: за ним зареєстровано 173 617 айтівців. Кількість тих, хто зареєстрований за цим КВЕДом, продовжує зменшуватися: торік падіння становило 1%, цього року — 6%, або 11 127 осіб.

Лідери за темпами падіння кількості ФОПів

Зменшення кількості активних ІТ-ФОПів торкнулося майже всіх регіонів. Невелике зростання на 1−2% відбулося в чотирьох західних областях: Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській і Рівненській.

Лідери за темпами закриття ІТ-ФОПів — східні та південні регіони. На 18% стало менше активних ІТ-ФОПів, зареєстрованих у Луганській та Херсонській областях, на 16% — у Донецькій, на 13% — у Запорізькій, на 10% — у Миколаївській, на 9% — у Харківській.

В абсолютних числах найбільша негативна динаміка в Харківській області (-3001 активний ФОП за рік) і в Києві (-2794 ФОПи).

Розподіл ІТ-ФОПів за регіонами, Інфографіка: DOU

Жінки в ІТ

Частка жінок серед ІТ-ФОПів продовжує зростати — цьогоріч вони становлять 31% активних ІТ-ФОПів.

Це зростання зумовлене високою часткою жінок серед нових ІТ-ФОПів. 48% ФОПів, зареєстрованих з 24.02.24 року по 24.02.25 року, становлять жінки.

Водночас темпи закриття ІТ-ФОПів майже не відрізняються серед чоловіків та жінок. За рік свої ФОПи закрили 16% жінок, які їх мали, і 14% чоловіків.

І серед чоловіків, і серед жінок кількість тих, хто закрив ФОП, перевищила кількість нових ФОПів. За рік кількість активних ФОПів, відкритих чоловіками, зменшилася на 7%, або на 12 684 осіб. Серед жінок падіння становило 1%, або 502 фахівчині.

Частка жінок серед ІТ-ФОПів, динаміка за роками, Інфографіка: DOU

Частка жінок серед ІТ-ФОПів поступово зростає в більшості регіонів. Лідерами за часткою жінок, як і торік, залишаються Львівська, Київська та Івано-Франківська області.

Частка жінок серед ІТ-ФОПів за регіонами, Інфографіка: DOU

Частка жінок серед ІТ-ФОПів за рік зросла в усіх КВЕДах, крім коду «58.21 Видання комп’ютерних ігор».

Найпопулярнішим КВЕДом серед жінок в ІТ, як і серед чоловіків, є «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровано 56% активних ІТ-ФОПів, відкритих жінками.

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