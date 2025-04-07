Як змінився дохід ІТ-компаній в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінився дохід ІТ-компаній в Україні (інфографіка) Сьогодні 10:01 — Фондовий ринок

Як змінився дохід ІТ-компаній в Україні (інфографіка)

Сукупний дохід кращих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025 склав 56,48 млрд грн. Трійка лідерів належать американським компаніям, з них перше місце отримала Глобаллоджик Україна. Також топ-10 покинули 2 компанії, одна з яких входила до Індексу 2 роки. 7 з 10 компаній Індексу знаходяться в реєстрі Дія City.

Про це повідомляє Опендатабот.

На першому місці за доходом дебютувала компанія Глобаллоджик Україна (GlobalLogic), що належить американській Bonus Technology INC. Дохід за рік змінився незначно — 11,66 млрд грн (+2%), водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 млн грн. Попри те, що компанія знаходиться в Індексі вже 3 рік, лідируючу позицію вона зайняла вперше.

Інфографіка: Опендатабот

Решту сходинок у топ-3 поділили між собою дві компанії Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків десятки кращих. Епам Системз (Epam), яка раніше 2 роки поспіль очолювала Індекс, спустилась на сходинку вниз із доходом у 11,35 млрд грн. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% — до 1,67 млрд грн.

Водночас доходи та прибутки Епам Діджитал більшають рік до року. Із доходом 7,5 млрд грн (+25%) та прибутком 838 млн грн (+11%) компанія посіла третю сходинку Індексу. Варто зазначити, що ця юридична особа була заснована лише у грудні 2021 року.

Другий рік поспіль четвертою в Індексі залишається Люксофт солюшнс — дочка швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 млрд грн, а прибуток знизився на 12% — до 263,6 млн грн.

Інститут інформаційних технологій «Інтелліас» посів 5 сходинку з доходом 4,06 млрд грн (-6%). Водночас прибуток компанії зріс на 18% та склав 300,7 млн грн. Бізнес належить компанії Айтіеліті Лімітед, кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

На дві сходинки вверх торік піднялася компанія Софтсерв технології (SoftServe), яку заснували львів’яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець: 6 місце. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 млрд грн, а прибуток лишився таким самим — 210 млн грн.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в Індексі найкращих. Через суттєве зменшення виторгу — аж у півтора рази — компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Дев’яте місце посідає Інфопульс Україна, яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії Nuk Holding AB. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 млн грн.

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Водночас у цьогорічному айті Індексі Опендатабота є й новачки, які дебютували із приголомшливими результатами. Із доходом у 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком — 2,4 млрд грн в Індексі з’явилась компанія Хайлоад солюшнс (екс Favbet Tech) Дмитра Матюхи. На компанію, зареєстровану в січні 2022 року, припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.

Ще один новачок в Індексі замикає десятку лідерів — це молода компанія Сквод Україна (SQUAD), створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії Сквод Ай-Ті Лімітед, власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Дохід Сквод торік виріс у 2,8 раза за рік та склав 2,6 млрд грн, а прибуток — у 3,4 раза, до 80,6 млн грн.

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Варто зазначити, що 7 компаній з топу обрали правовий режим Дія City, за винятком Епам Системз, Люксофт солюшнс та Інституту інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що ці компанії не користуються спеціальними податковими пільгами, спрощеним адміністративним процесом та іншими інструментами для розвитку ІТ сфери від держави.

Водночас цьогоріч з Індексу ІТ-компаній вибули:

Плейтика Україна (Playtika) — дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 млрд грн;

Софтсерв Індустрія (SoftServe) — дохід зменшився більш ніж удвічі і склав 889 млн грн.

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