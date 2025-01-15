«Дія Employment»: компанії-резиденти «Дія.City» почали частіше пропонувати айтівцям укладати трудові контракти — Finance.ua

«Дія Employment»: компанії-резиденти «Дія.City» почали частіше пропонувати айтівцям укладати трудові контракти Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

«Дія Employment»: компанії-резиденти «Дія.City» почали частіше пропонувати айтівцям укладати трудові контракти

Видання DOU пише, що про перехід на модель «Дія Employment» усе частіше говорять анонімні фахівці із сервісних ІТ-компаній. Кількість переходів, зокрема айтівців із ФОП, на цю модель не розкривається, але в Мінцифри підтверджують цю тенденцію.

Серед причин у DOU називають обмеження щодо співпраці з ФОПами.

У Мінцифри вказують, що компанії-платники податку на прибуток, у яких річний дохід не перевищує 40 млн грн, можуть співпрацювати з ФОПами й іншими платниками єдиного податку без обмежень протягом усього часу роботи в «Дія.City». Для всіх інших резидентів виплати на ФОПів та інших платників єдиного податку не повинні перевищувати 20% від загальних витрат за минулий рік.

Що таке «Дія Employment»

Як відзначає Вікторія Полянська, Senior Legal Counsel із компанії Intellias, у якій використовують трудові контракти, в «Дія.City» є три моделі співпраці зі спеціалістами:

1. Трудові договори (контракти).

2. Гіг-контракти.

3. Модель ФОП.

«Дія Employment» — це офіційний трудовий договір, укладений між компанією-резидентом Дія City та фахівцем, який працює у штаті компанії. Регулюється така співпраця законодавством України про працю з урахуванням положень спеціального режиму.

У цьому договорі можна прописати більше домовленостей сторін щодо їхніх взаємних зобов’язань, порівняно з договором ФОПом. Зокрема, є утримання від учинення конкретних дій.

Чому «Дія. Employment» стає популярною

Окрім обмежень роботи з ФОПами, популярності цього трудового договору сприяє соціальний захист, який передбачає можливість користуватись гарантіями трудового законодавства, захист трудових прав, бронювання для військовозобов’язаних фахівців.

З недоліків відзначають те, що працівник перебуває під більшим контролем компанії. Наприклад, вона може встановлювати обмеження щодо непереманювання чи неконкуренцію, які будуть підкріплені юридично.

Однак компанії, яка використовує цю модель, потрібно буде залучати більше ресурсів для додаткової роботи з кадровим і військовим обліком і ведення документації.

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