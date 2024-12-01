Більшість ІТ-фахівців проти Дія. City (інфографіка) — Finance.ua
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Більшість ІТ-фахівців проти Дія. City (інфографіка)

Особисті фінанси
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Більшість ІТ-фахівців проти Дія. City (інфографіка)
Більшість ІТ-фахівців проти Дія. City (інфографіка)
Не підтримують спецрежим Мінцифри Дія. City 58% опитаних ІТ-спеціалістів, а 27% сказали, що підтримують.
Про це свідчать результати опитування Dou.ua.
Ще майже 12% відповіли, що не визначилися. У 2021 році, коли Дія. City лише запускався, відсоток тих, хто не визначився, був менший (10%). Натомість 80% респондентів тоді висловилися проти спецрежиму.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

Проти

Найбільше респондентів у цій категорії відповіли, що не підтримують спецрежим через новий податковий закон, який продемонстрував недотримання 25-річних гарантій. Залишилася також високою частка тих, хто не довіряє Мінцифри та державі (зараз це 71%, а у 2021-му було 66%).
61% противників спецрежиму не бачать жодних позитивних змін за роки роботи Дія City. 58% непокояться, що через Дія. City можуть скасувати ФОПів і спрощене оподаткування.
Половина тих, хто проти проєкту, не розуміють, чому резидентство є критерієм критичності підприємства і бронювання фахівців.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Понад половина (53%) респондентів у цій категорії сказали, що не бачать переваг у Дія. City (три роки тому таких було 65%). 27% відмітили бронювання як позитивну рису, 14% сподіваються, що спецрежим привабить відомі ІТ-компанії в Україну.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

За

75% серед респондентів-прихильників вважають, що потрібна альтернатива ФОПам. Також 63% підтримує Дія. City через бронювання ІТ-спеціалістів. 42% прихильників сказали, що менше податкове навантаження на ІТ, яке все ж діяло до податкового закону. 42% вірять, що Дія. City допоможе зайти в Україну R&D-центрам великих компаній.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
55% респондентів, які підтримують проєкт, обрали податкові зміни та недотримання 25-річних гарантій як основний недолік Дія.City. 26% непокояться через зарегульованість ІТ-індустрії з боку держави. 20% прихильників спецрежиму не розуміють, чому участь в Дія. City є критерієм для визнання критичної важливості підприємства і бронювання фахівців. 21% прихильників не бачать жодного недоліку і повністю задоволені Дія.City.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Нагадуємо, сьогодні резиденти Дія. City сплачують за своїх працівників податки на рівні ФОП 3-ї групи: 5% ПДФО, ЄСВ — 22% мінімальної зарплати і 1,5% військового збору. При доході понад 240 тис. євро на рік, весь дохід вище цього ліміту додатково оподатковується 18% ПДФО.
За матеріалами:
Dou
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