НБУ прогнозує подальше підвищення зарплат в Україні — Finance.ua

НБУ прогнозує подальше підвищення зарплат в Україні Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

НБУ прогнозує подальше підвищення зарплат в Україні

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.

Про це йдеться в Макроекономічному прогнозі до «Інфляційного звіту» Національного банку України за квітень 2025 року.

НБУ прогнозує зростання середньої мінімальної зарплати:

у 2026 році — з 8 000 грн до 8 370 грн,

у 2027 році — до 8 950 грн.

Чи будуть повертатися українці, що виїхали за кордон

Поступове повернення українських мігрантів, за прогнозом НБУ, очікується лише після суттєвого зниження безпекових ризиків.

«Негативні міграційні тенденції зберігаються, адже попри початок перемовин про потенційне перемир’я, їх результат не визначено, тоді як триває збільшення обстрілів всієї території України та терактів проти цивільного населення. Наміри країн-реципієнтів щодо зміни або скасування правового статусу тимчасового захисту українських мігрантів після досягнення миру наразі остаточно не визначені. Тому очікується, що чиста зовнішня міграція триватиме, поки зберігаються високі безпекові ризики», — йдеться у прогнозі.

Припущення прогнозу залишаються незмінними: подальший чистий відплив зовнішніх мігрантів у 2025 році (близько 0,2 млн осіб) і початок їхнього повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

Повернення мігрантів відбуватиметься поступово, тому дефіцит робочої сили зберігатиметься на прогнозному горизонті. Це стимулюватиме подальше збільшення зарплат темпами вищими, ніж зростання продуктивності, що підвищуватиме інфляційний тиск. Також це надалі стримуватиме відновлення економіки через нестачу робочої сили.

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