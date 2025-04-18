Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році — Finance.ua

Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році

В Україні фіксується стрімке зростання заробітних плат, і більшість керівників підприємств очікують подальшого підвищення впродовж 12 місяців.

Про це свідчать дані звіту «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за I квартал 2025 року.

Показник очікуваних витрат на оплату праці одного працівника зріс до 60,1%, що вище за показник IV кварталу 2024 року (56,5%).

Де очікують найбільше зростання:

За видами економічної діяльності: переробна промисловість.

За розміром підприємства: середні підприємства.

За напрямом діяльності: компанії, що працюють виключно на експорт.

За регіонами: Волинська та Житомирська області.

Графік: НБУ

Де очікування найнижчі:

За видами економічної діяльності: підприємства енерго- та водопостачання.

За розміром: малі підприємства.

За напрямом діяльності: компанії, орієнтовані лише на внутрішній ринок.

За регіонами: Рівненська область.

Графік: НБУ

Нагадаємо, згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%. Тенденція до підвищення заробітної плати зберігається і в 2025 році. Зокрема, за даними порталу Work.ua, продовжують зростати середні зарплати у ключових сферах.

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 37 946 грн на місяць до 52 457 грн. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 34 393 грн до 41 384 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 23 413 грн до 29 200 грн.

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