Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році — Finance.ua
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Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році

Особисті фінанси
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Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році
Підприємства поділилися планами щодо підвищення зарплат у 2025 році
В Україні фіксується стрімке зростання заробітних плат, і більшість керівників підприємств очікують подальшого підвищення впродовж 12 місяців.
Про це свідчать дані звіту «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за I квартал 2025 року.
Показник очікуваних витрат на оплату праці одного працівника зріс до 60,1%, що вище за показник IV кварталу 2024 року (56,5%).

Де очікують найбільше зростання:

  • За видами економічної діяльності: переробна промисловість.
  • За розміром підприємства: середні підприємства.
  • За напрямом діяльності: компанії, що працюють виключно на експорт.
  • За регіонами: Волинська та Житомирська області.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

Де очікування найнижчі:

  • За видами економічної діяльності: підприємства енерго- та водопостачання.
  • За розміром: малі підприємства.
  • За напрямом діяльності: компанії, орієнтовані лише на внутрішній ринок.
  • За регіонами: Рівненська область.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%. Тенденція до підвищення заробітної плати зберігається і в 2025 році. Зокрема, за даними порталу Work.ua, продовжують зростати середні зарплати у ключових сферах.
Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 37 946 грн на місяць до 52 457 грн. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 34 393 грн до 41 384 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 23 413 грн до 29 200 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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