В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи — Finance.ua

В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи

В Україні триває тенденція підвищення заробітної плати.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України Міністерства економіки.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.

Тенденція до підвищення заробітної плати зберігається і в 2025 році. Зокрема, за даними порталу Work.ua, продовжують зростати середні зарплати у ключових сферах.

Інфографіка: Мінекономіки

Найвищі темпи зростання заробітних плат у 2024 році спостерігалися у таких видах економічної діяльності:

Інформація та телекомунікації — +38,2%;

Будівництво — +34,0%;

Надання інших видів послуг — +32,2%.

Для порівняння: у 2021 році лідерами зростання були «Тимчасове розміщування й організація харчування» (+41,8%), «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (+31,3%) та «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (+30,0%).

Попри зміну динаміки зростання в окремих секторах, ТОП-3 галузі з найвищими рівнями зарплат залишаються стабільними впродовж 2023−2024 років. Це:

Інформація та телекомунікації; Фінансова та страхова діяльність; Професійна, наукова та технічна діяльність.

Що впливає на ріст зарплат

Фахівці називають кілька ключових чинників, які впливають на рівень оплати праці.

Стимулюючі фактори:

зростання економічної активності;

відтік працездатного населення за кордон і до лав ЗСУ, що спричиняє дефіцит кадрів та структурні дисбаланси на ринку праці.

Стримуючі фактори:

висока затратність виробництва;

перманентні руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної;

дороговартісна логістика.

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 37 946 грн на місяць до 52 457 грн. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 34 393 грн до 41 384 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 23 413 грн до 29 200 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії Освіта", де зарплата зросла з 12 439 грн до 14 593 грн.

Інфографіка: Мінекономіки

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