В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи — Finance.ua

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В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи

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В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи
В Україні зростають зарплати: які галузі демонструють найвищі темпи
В Україні триває тенденція підвищення заробітної плати.
Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України Міністерства економіки.
Згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.
Тенденція до підвищення заробітної плати зберігається і в 2025 році. Зокрема, за даними порталу Work.ua, продовжують зростати середні зарплати у ключових сферах.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Найвищі темпи зростання заробітних плат у 2024 році спостерігалися у таких видах економічної діяльності:
  • Інформація та телекомунікації — +38,2%;
  • Будівництво — +34,0%;
  • Надання інших видів послуг — +32,2%.
Для порівняння: у 2021 році лідерами зростання були «Тимчасове розміщування й організація харчування» (+41,8%), «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (+31,3%) та «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (+30,0%).
Попри зміну динаміки зростання в окремих секторах, ТОП-3 галузі з найвищими рівнями зарплат залишаються стабільними впродовж 2023−2024 років. Це:
  1. Інформація та телекомунікації;
  2. Фінансова та страхова діяльність;
  3. Професійна, наукова та технічна діяльність.

Що впливає на ріст зарплат

Фахівці називають кілька ключових чинників, які впливають на рівень оплати праці.
Стимулюючі фактори:
  • зростання економічної активності;
  • відтік працездатного населення за кордон і до лав ЗСУ, що спричиняє дефіцит кадрів та структурні дисбаланси на ринку праці.
Стримуючі фактори:
  • висока затратність виробництва;
  • перманентні руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної;
  • дороговартісна логістика.

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 37 946 грн на місяць до 52 457 грн. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 34 393 грн до 41 384 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 23 413 грн до 29 200 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії Освіта", де зарплата зросла з 12 439 грн до 14 593 грн.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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