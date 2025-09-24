Скільки коштує жити в Литві в 2025 році Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Скільки коштує жити в Литві в 2025 році

Обираючи країну ЄС для проживання важливо враховувати не лише ціни на життя, але й ретельно проаналізувати власні пріоритети, рівень зарплат, ринок праці, мову, культурні особливості, процедуру оформлення необхідних документів та багато іншого. В результаті вибір впаде на ту країну, яка якнайкраще буде відповідати вашим цілям. Про це ми пишемо у статті:

Литва

Литва пропонує іммігрантам високий рівень життя, розвинену інфраструктуру, доступну освіту та соціальні послуги. На території країни є й мальовничі місця для відпочинку — 90-кілометрове узбережжя з піщаними пляжами та великі лісові масиви.

Однак для українців одним з ключових факторів для вибору цієї країни є й те, що Литва активно підтримувала Україну на політичній арені ще від 2014 року, а сьогодні надає вигідні умови для тимчасового перебування.

Вартість життя у Литві на 15% нижча від середньої вартості в країнах ЄС. Відчутно доступними є оренда житла та ціни на продукти. У Литві найдешевший в Євросоюзі середній рахунок за інтернет (15 євро на місяць) та один із найдешевших проїздів у громадському транспорті (1 євро).

За даними Numbeo, щомісяця одна особа витрачає на проживання в середньому 760 євро, без урахування орендної плати. Загалом, жити в Литві майже на 82% дорожче, ніж в Україні, а орендна плата на понад 93% вища.

Житло

оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 637 євро, поза центром — 430 євро за місяць;

оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 1 057 євро, поза центром — 710 євро за місяць.

Їжа

хліб та крупи: буханець хліба — 1,43 євро, 1 кг рису — 2,19 євро;

молоко (1 літр) — від 1,31 євро;

яйця (12 шт.) — 2,64 євро;

м’ясо (за 1 кг): куряче філе — 6,39 євро, яловичина — 10,65 євро;

напої: пляшка води (1,5 л) — 0,79 євро, пляшка вина — 8 євро, пиво (0,5 л) — 1,49 євро.

Інші витрати:

кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 60 євро, МакМеню у МакДональдз — 7 євро, капучино — 3,11 євро;

громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 1 євро, таксі 1 км — 1 євро;

одяг: 1 пара джинсів — 76 євро, 1 літня сукня — 37 євро, кросівки — 89 євро, чоловіче шкіряне взуття — 119 євро.

4 березня 2026 року. У разі потреби його можуть продовжити, як це вже робили раніше. Нагадаємо, Кабінет міністрів Литви схвалив відтермінування вимоги щодо володіння литовською мовою для українських біженців, які працюють в країні, на пів року. Згідно з ухваленим рішенням, мовну вимогу призупинено до завершення дії тимчасового захисту для українців. Наразі цей захист, який координується на рівні ЄС, діє доУ разі потреби його можуть продовжити, як це вже робили раніше.

За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року Литва зареєструвала приблизно 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року близько 33 900 з них мали офіційне працевлаштування.

