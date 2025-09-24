Скільки коштує жити в Литві в 2025 році
Обираючи країну ЄС для проживання важливо враховувати не лише ціни на життя, але й ретельно проаналізувати власні пріоритети, рівень зарплат, ринок праці, мову, культурні особливості, процедуру оформлення необхідних документів та багато іншого. В результаті вибір впаде на ту країну, яка якнайкраще буде відповідати вашим цілям. Про це ми пишемо у статті:
У яких країнах ЄС найдешевше жити
Литва
Литва пропонує іммігрантам високий рівень життя, розвинену інфраструктуру, доступну освіту та соціальні послуги. На території країни є й мальовничі місця для відпочинку — 90-кілометрове узбережжя з піщаними пляжами та великі лісові масиви.
Однак для українців одним з ключових факторів для вибору цієї країни є й те, що Литва активно підтримувала Україну на політичній арені ще від 2014 року, а сьогодні надає вигідні умови для тимчасового перебування.
Вартість життя у Литві на 15% нижча від середньої вартості в країнах ЄС. Відчутно доступними є оренда житла та ціни на продукти. У Литві найдешевший в Євросоюзі середній рахунок за інтернет (15 євро на місяць) та один із найдешевших проїздів у громадському транспорті (1 євро).
За даними Numbeo, щомісяця одна особа витрачає на проживання в середньому 760 євро, без урахування орендної плати. Загалом, жити в Литві майже на 82% дорожче, ніж в Україні, а орендна плата на понад 93% вища.
Житло
- оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 637 євро, поза центром — 430 євро за місяць;
- оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 1 057 євро, поза центром — 710 євро за місяць.
Їжа
- хліб та крупи: буханець хліба — 1,43 євро, 1 кг рису — 2,19 євро;
- молоко (1 літр) — від 1,31 євро;
- яйця (12 шт.) — 2,64 євро;
- м’ясо (за 1 кг): куряче філе — 6,39 євро, яловичина — 10,65 євро;
- напої: пляшка води (1,5 л) — 0,79 євро, пляшка вина — 8 євро, пиво (0,5 л) — 1,49 євро.
Інші витрати:
- кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 60 євро, МакМеню у МакДональдз — 7 євро, капучино — 3,11 євро;
- громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 1 євро, таксі 1 км — 1 євро;
- одяг: 1 пара джинсів — 76 євро, 1 літня сукня — 37 євро, кросівки — 89 євро, чоловіче шкіряне взуття — 119 євро.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Литви схвалив відтермінування вимоги щодо володіння литовською мовою для українських біженців, які працюють в країні, на пів року. Згідно з ухваленим рішенням, мовну вимогу призупинено до завершення дії тимчасового захисту для українців. Наразі цей захист, який координується на рівні ЄС, діє до 4 березня 2026 року. У разі потреби його можуть продовжити, як це вже робили раніше.
За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року Литва зареєструвала приблизно 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року близько 33 900 з них мали офіційне працевлаштування.
