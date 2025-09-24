Як правильно скласти рапорт на зміну місця служби — інструкція Міноборони Сьогодні 12:24 — Особисті фінанси

Як правильно скласти рапорт на зміну місця служби — інструкція Міноборони

Міністерство оборони пояснило , як скласти рапорт на зміну місця служби у застосунку Армія+ так, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов.

Наразі переведення наразі можливі лише між частинами в межах структур Збройних сил України та Національної гвардії.

Які документи потрібні

Для подання рапорту необхідні:

Рекомендаційний лист. Його зразок доступний у застосунку Армія+. Документ чинний 30 днів із дати підпису, тож подати рапорт треба в цей термін. Військовий документ. Це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. Важливо не плутати номери розділів і сторінок.

Якщо для обраної посади потрібні додаткові документи (наприклад, довідка ВЛК чи погодження СБУ), їх варто підготувати та завантажити заздалегідь.

Типові помилки при поданні рапорту

Нечіткі фото документів. Використовуйте якісну камеру або попросіть побратима допомогти. Неповна назва посади. У рекомендаційному листі та рапорті посаду потрібно вказувати повністю, скорочення не допускаються. Різні назви посади у документах. Назва у рекомендаційному листі має точно збігатися з військовими відомостями. Розбіжність у номерах військової частини. Номер має збігатися у всіх документах. Зміна номера частини. У разі переформування чи зміни номера слід долучити офіційну довідку. Інакше Кадровий центр врахує лише службу у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за пів року, рапорт відхилять.

Перед підписанням потрібно уважно перевірити всі дані та за потреби відредагувати. Рішення щодо рапорту з’явиться протягом 72 годин після подання.

Нагадаємо, раніше в застосунку Армія+ з’явилася функція мультипідпису рапортів. Командири часто зверталися з проханням автоматизувати погодження рапортів. Новий інструмент дозволяє командирові розглянути відразу до 40 рапортів у розділі «До розгляду». Погодити або відхилити рапорт можна свайпом праворуч для погодження, ліворуч для відхилення.

