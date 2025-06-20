У застосунку Армія+ з’явилася функція мультипідпису рапортів — Finance.ua
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У застосунку Армія+ з’явилася функція мультипідпису рапортів

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У застосунку Армія+ з’явилася функція мультипідпису рапортів
У застосунку Армія+ з’явилася функція мультипідпису рапортів
Командири підрозділів тепер можуть погоджувати групу рапортів одночасно завдяки новому сервісу в застосунку Армія+.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає пресслужба Міноборни.
Черногоренко зазначила, що командири часто зверталися з проханням автоматизувати погодження рапортів.
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«Підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія. Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових», — сказала вона.

Як працює мультипідпис

Новий інструмент дозволяє командирові розглянути відразу до 40 рапортів у розділі «До розгляду». Погодити або відхилити рапорт можна свайпом праворуч для погодження, ліворуч для відхилення. Для зручності також доступний фільтр, щоб позначити потрібні документи.
Рішення підтверджується через Дія. Підпис або SmartID. У разі відхилення рапорту потрібно обов’язково вказати причину.
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Для користування мультипідписом застосунок Армія+ має бути оновлений до версії 2.2.0 або вище. Завантажити його можна лише у Play Market та App Store.

Статистика

Функція рапортів у застосунку з’явилася у серпні 2024 року. Наразі доступні 36 типів рапортів. Всього з того часу було опрацьовано 570 тисяч рапортів, 60% із яких отримали погодження.
Найпопулярніші рапорти:
  • оздоровчі — 28%;
  • річна відпустка — 23%;
  • зміна місця служби — 21%.
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Нагадаємо, у червні в застосунок Армія+ додали 5 нових рапортів на отримання документів, виплат та відпустки. Серед нових рапортів:
  • Рапорт на документи для отримання статусу УБД;
  • Рапорт на зміну реквізитів картки;
  • Рапорт на зміну отримувача коштів;
  • Рапорт на довідку про склад сімʼї;
  • Рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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