Статус УБД, виплати та відпустки: в Армія+ з’явилися 5 нових рапортів — Finance.ua
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Статус УБД, виплати та відпустки: в Армія+ з’явилися 5 нових рапортів

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Статус УБД, виплати та відпустки: в Армія+ з’явилися 5 нових рапортів
Статус УБД, виплати та відпустки: в Армія+ з’явилися 5 нових рапортів, Фото: mod.gov.ua
У застосунок Армія+ додали 5 нових рапортів на отримання документів, виплат та відпустки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
«Продовжуємо давати захисникам і захисницям можливість закривати різні запити електронними рапортами, швидко і зручно. Цього разу додали рапорт, завдяки якому можна отримати документи для набуття статусу УБД. Також рапорти, які розв’язують фінансові питання, наприклад зміну номера картки або отримувача грошей. Останнє — актуально для всіх, хто служить і фінансово допомагає своїм рідним», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Серед нових рапортів:
  • Рапорт на документи для отримання статусу УБД;
  • Рапорт на зміну реквізитів картки;
  • Рапорт на зміну отримувача коштів;
  • Рапорт на довідку про склад сімʼї;
  • Рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).
«Всі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market», — сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, у січні цього року випустили оновлення застосунку Армія+, завдяки якому збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, як це було раніше. Такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.
Зберегти дані для подання рапортів можна в меню:
  1. обрати «Налаштування»;
  2. обрати «Військові відомості».

Довідка Finance.ua:

  • рапорти в Армія+ з’явились у серпні 2024 року. З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36;
  • у травні в застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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