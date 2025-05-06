У застосунку «Армія+» з’являться ще п’ять рапортів — Finance.ua

У застосунку «Армія+» з’являться ще п’ять рапортів
У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Серед нових рапортів:
- Отримання довідки про участь у бойових діях;
- Отримання витягу з наказу;
- Отримання витягу з послужного списку;
- Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);
- Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.
Рапорти подаються за кілька хвилин
«Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту», — зазначають у міністерстві.
Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.
«Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market», — сказано в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, раніше в застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів про звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.
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