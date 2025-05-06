У застосунку «Армія+» з’являться ще п’ять рапортів — Finance.ua

У застосунку «Армія+» з’являться ще п’ять рапортів Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

У застосунку «Армія+» з’являться ще п’ять рапортів

У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Серед нових рапортів:

Отримання довідки про участь у бойових діях;

Отримання витягу з наказу;

Отримання витягу з послужного списку;

Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);

Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Рапорти подаються за кілька хвилин

«Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту», — зазначають у міністерстві.

Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

«Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market», — сказано в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, раніше в застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів про звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.

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