На які напрями служби найчастіше подаються через рекрутинг у «Резерв+» — Finance.ua

На які напрями служби найчастіше подаються через рекрутинг у «Резерв+» Сьогодні 08:12

На які напрями служби найчастіше подаються через рекрутинг у «Резерв+»

Українці активно долучаються до рекрутингової кампанії в межах застосунку «Резерв+» — вже понад 110 000 заявок подано на різні військові вакансії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Найпопулярніші напрямки

Кандидати найчастіше обирають посади за такими напрямками:

піхота,

штабна робота,

оператори БПЛА,

військова медицина,

транспортне забезпечення.

«Кількість заявок у „Резерв+“ зросла вдвічі з лютого. Українці активно шукають можливості служити там, де їхні навички будуть найбільш корисними. Сьогодні теза „війську потрібні всі“ не просто актуальна — вона визначає нашу здатність ефективно оборонятися. Кожна професія — важлива і потрібна», — зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Як працює рекрутинг у «Резерв+»

Функція рекрутингу стала доступною в застосунку ще у жовтні 2023 року. З того часу українці можуть знаходити серед тисяч варіантів оптимальні вакансії у Силах оборони.

Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X, сервіс надає доступ до понад 9 000 відкритих посад. Це один з найбільших масивів актуальних вакансій у ЗСУ.

Алгоритм підбору

Щоб підібрати відповідну посаду, користувач проходить короткий тест — наприклад, зазначає, чи має профільну військову освіту, або в якій галузі має найбільшу експертизу.

Кожна вакансія містить детальний опис: від інформації про бригаду й командування до згадок у медіа.

Система підбору інтуїтивна — кандидат може зберігати цікаві варіанти, натиснувши «плюс», або відкидати невідповідні — через «мінус». Усе це — за допомогою фільтра, що дозволяє шукати посади за конкретними критеріями.

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