«Резерв+» за рік роботи набрав понад 4 мільйони користувачів — Finance.ua
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«Резерв+» за рік роботи набрав понад 4 мільйони користувачів

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«Резерв+» за рік роботи набрав понад 4 мільйони користувачів
«Резерв+» за рік роботи набрав понад 4 мільйони користувачів
За рік роботи мобільного застосунку «Резерв+» кількість користувачів досягла понад 4 мільйонів.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
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Крім того є ряд інших результатів.
У «Резерв+» з’явився електронний військовий документ, можливість оформити відстрочку, згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), знайти вакансію у війську через рекрутинг, а також виправити дані.
Зараз у «Резерв+» працюють п’ять типів відстрочок. У міністерстві підкреслили, що генеруються відстрочки онлайн: зручно, швидко, без черг.
Як наголосили у Міноборони, електронне направлення на ВЛК є першим кроком до цифрової реформи військово-лікарської комісії, що покликана спростити її проходження і зробити цей процес прозорим і справедливим. За даними відомства, вже згенеровані 200 тисяч направлень.
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Крім, того, рекрутинг має понад 9 тисяч актуальних вакансій. У Міноборони підкреслили, що це найбільший перелік вакансій у війську, який зараз існує.
У «Резерв+» зараз близько 100 тисяч заяв на різні вакансії. З них, за даними відомства, до 5 тисяч відгуків на вакансії «Лінії дронів».
Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, за рік роботи «Резерв+» став повноцінним інструментом взаємодії військовозобов’язаного з державою.
«Застосунок формує нове ставлення громадян до війська як до сучасної, прозорої та підзвітної інституції. Це і є цифрова трансформація — коли технології не просто автоматизують процес, а змінюють ставлення держави до людини і людини до держави», — зауважила Черногоренко.
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За її словами, «Резерв+» виконує і правозахисну функцію, оскільки до повномасштабного вторгнення чимало українців не знали своїх прав під час мобілізації.
Крім того, підкреслила Черногоренко, люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти нарешті змогли реалізувати своє законне право на відстрочку онлайн — без черг, паперів та зайвого очікування.
«Також громадяни вперше отримали відкритий доступ до того, що про них знає держава в реєстрі „Оберіг“. Це і є прозорість. Тепер кожен може не лише побачити інформацію про себе, а й вчасно виявити помилки в даних або порушення, пов’язані з військовим обліком», — наголосила Черногоренко.
За матеріалами:
Укрінформ
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