Допомога за «безперервний стаж»: що це та хто може отримати

Особисті фінанси
Допомога за «безперервний стаж»: що це та хто може отримати
Уряд запровадив ще одну грошову допомогу для стимулювання працевлаштування.
Внутрішньо переміщеним особам, що працюють безперервно протягом 6 місяців, надаватимуть додаткову «сьому» державну допомогу на проживання.
Про таке рішення уряду повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі.
Хто зможе отримати
Грошову допомогу зможуть отримати зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які:
  • після переміщення та призначення їм державної допомоги на проживання на шестимісячний період продовжили працювати або отримувати доходи як фізичні особи — підприємці;
  • або працевлаштувалися / зареєструвалися як фізичні особи — підприємці та продовжували працювати до кінця цього періоду.
Як наголосила Свириденко, така фінансова підтримка направлена на стимулювання працевлаштування ВПО.
Розмір
Грошову допомогу надаватимуть одноразово. Її розмір дорівнюватиме місячному розміру державної допомоги на проживання для дорослого ВПО, тобто 2000 гривень.
Як отримати
Внутрішньо переміщені особи мають право оформити державну допомогу на проживання на період 6 місяців після переміщення. Після цього терміну виплати залишають лише для найвразливіших категорій громадян.
Оформити грошову допомогу можна через мобільний застосунок «Дія».

