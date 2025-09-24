В «Дії» запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності: як подати заявку Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

В «Дії» запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності: як подати заявку

У «Дії» запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Тепер майже всі етапи процедури можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдиним винятком залишиться виїзна перевірка на місці.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Наразі в Україні зареєстровано 125 операторів, з яких лише 8 іноземні. Масштабування та пришвидшення розмінування уряд визначає одним із ключових пріоритетів, адже Україна входить до числа найбільш замінованих країн світу.

Як працює сервіс

Для операторів та органів сертифікації створені окремі кабінети, що дає можливість швидко обмінюватися документами та коментарями. Кожен етап має визначені терміни, а мінімальний строк сертифікації становитиме один місяць.

Як додали в пресслужбі порталу «Дія», кабінет оператора протимінної діяльності допомагає отримати сертифікат з розмінування, розширити сферу сертифікації або продовжити його дію, пройти моніторинг, за потреби — призупинити або оскаржити рішення. Раніше цей процес був складним і тривалим, а оператори та компанії витрачали свій час на друк та подання стосів, а іноді цілих ящиків документів.

Як податися на сертифікацію:

авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП посадової особи;

оберіть потрібну послугу — Сертифікація оператора протимінної діяльності;

виберіть дію, яка вам потрібна: первинна чи повторна сертифікація, розширення сфери діяльності або інша;

заповніть заяву та завантажте необхідні документи;

підпишіть їх за допомогою КЕП;

відстежуйте статус та підписуйте документи онлайн у кабінеті оператора.

Скористатися послугою можуть українські компанії, установи, організації будь-якої форми власності та державні підрозділи, що планують або вже займаються розмінуванням та відомості про яких наявні в ЄДР.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки повідомляло , що за рік роботи програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування в Україні очищено 3,4 тис. га сільськогосподарських земель, які вже повернуті до використання. Загальна вартість робіт за підсумками аукціонів склала 856 млн грн.

Рахункова палата оцінила стан гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель в Україні. Перевірка показала, що система є фрагментарною, малоефективною і не відповідає масштабам мінної загрози. За поточних темпів на розмінування України знадобиться 83 роки.

Мінне забруднення має значний вплив на економіку та безпеку. За оцінками Інституту глобальних змін Тоні Блера та Міністерства економіки, щороку Україна втрачає близько 11 млрд доларів ВВП. Через недоступність полів експорт аграрної продукції скоротився на 4,3 млрд доларів щороку. Бюджет країни недоотримує понад 1,1 млрд доларів податків. Держекоінспекція оцінила збитки від засмічення та забруднення земельних ресурсів у понад 1,1 трлн грн.

