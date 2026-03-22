Фінансове становище українських біженців покращується — дослідження

Більшість українських біженців за кордоном уже працевлаштовані

Українці, які вимушено виїхали за кордон через російську агресію, активно інтегруються в ринки праці інших країн. Більше того, фінансове становище біженців поступово покращується.

Про це свідчить дослідження Центур економічної стратегії.

Скільки українських біженців мають роботу

За даними аналітиків, роботу за кордоном вже мають близько 60% біженців з України. Проте попри відносно високий рівень зайнятості, понад половина українців (54%) працює не за своєю спеціальністю.

За останні роки зросла частка тих, хто може дозволити собі не лише базові витрати, а й робити дорожчі покупки. Якщо у 2022 році таких було лише 10%, то зараз — вже 35%.

Основним джерелом доходів є заробітна плата або доходи від власного бізнесу, які покривають 56% витрат біженців. Соціальна допомога від країн перебування покриває 17%.

Також поступово зростає рівень інтеграції:

39% українців володіють мовою країни перебування на рівні B1 і вище;

83% вже мають друзів або соціальні зв’язки;

75% позитивно оцінюють ставлення місцевих жителів.

За даними дослідження, українські біженці — це переважно освічені та економічно активні містяни.

Хто з біженців планує повертатися в Україну

Раніше Finance.ua писав , що у 2026 році за кордоном перебувають 5,6 млн українських біженців, які мають різні мотивації, життєві обставини та плани щодо повернення.

Найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.

Також ми зазначили , за прогнозом ООН, через 25 років Україна може стати країною з найменшою часткою молодого населення у світі, очоливши світовий «антирейтинг».

