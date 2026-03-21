Старіння населення: в ООН спрогнозували скорочення частки молоді в Україні до 2050 року
Через 25 років Україна може стати країною з найменшою часткою молодого населення у світі, очоливши світовий «антирейтинг».
Про це йдеться у звіті ООН щодо глобальної демографії.
Молоді стає дедалі менше
За оцінками ООН, у 2000 році молодь становила 14,8% населення України (7,3 млн осіб). Водночас вже у 2025 році цей показник знизився до 9%.
Як свідчить прогноз, до 2050 року частка молоді в населенні України може впасти до 6,6% - це близько 2,3 млн осіб.
Схожі демографічні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи, однак їхні показники залишаються вищими.
Зокрема, у 2050 році частка молоді становитиме:
- Італія — 9,2%;
- Естонія — 7,8%;
- Польща — 11,0%;
- Франція — 12,7%;
- Велика Британія — 9,9%.
Загалом у світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%.
До цього Finance.ua зазначав, що через повномасштабне російське вторгнення в Україну близько 5 млн громадян були вимушені виїхати за кордон. Це вплинуло як і на прискорення старіння населення, так і на дефіцит робочої сили.
Роботодавці дедалі частіше стикаються з нестачею кадрів, тому почали менш суворо підходити до відбору кандидатів.
За оцінкою експерта, у майбутньому значна частина українців буде змушена працювати до 70−75 років, зокрема через обмежені можливості пенсійної системи та нестачу робочої сили.
Також ми повідомляли, що найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.
Поділитися новиною
