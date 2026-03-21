0 800 307 555
укр
Старіння населення: в ООН спрогнозували скорочення частки молоді в Україні до 2050 року

57
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді, Фото: freepik
Через 25 років Україна може стати країною з найменшою часткою молодого населення у світі, очоливши світовий «антирейтинг».
Про це йдеться у звіті ООН щодо глобальної демографії.

Молоді стає дедалі менше

За оцінками ООН, у 2000 році молодь становила 14,8% населення України (7,3 млн осіб). Водночас вже у 2025 році цей показник знизився до 9%.
Як свідчить прогноз, до 2050 року частка молоді в населенні України може впасти до 6,6% - це близько 2,3 млн осіб.
Схожі демографічні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи, однак їхні показники залишаються вищими.
Зокрема, у 2050 році частка молоді становитиме:
  • Італія — 9,2%;
  • Естонія — 7,8%;
  • Польща — 11,0%;
  • Франція — 12,7%;
  • Велика Британія — 9,9%.
Загалом у світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%.
До цього Finance.ua зазначав, що через повномасштабне російське вторгнення в Україну близько 5 млн громадян були вимушені виїхати за кордон. Це вплинуло як і на прискорення старіння населення, так і на дефіцит робочої сили.
Роботодавці дедалі частіше стикаються з нестачею кадрів, тому почали менш суворо підходити до відбору кандидатів.
За оцінкою експерта, у майбутньому значна частина українців буде змушена працювати до 70−75 років, зокрема через обмежені можливості пенсійної системи та нестачу робочої сили.
Також ми повідомляли, що найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems