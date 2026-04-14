Топ-області з найбільшою кількістю вакансій із проживанням

У цивільному секторі середня заробітна плата становить від 22 до 50 тисяч гривень
Протягом першого кварталу 2026 року роботодавці через Державну службу зайнятості запропонували шукачам 1,5 тисячі вакансій із проживанням.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Майже половина вакансій із житлом, поданих Службою зайнятості від початку року, вже укомплектована. Водночас нові пропозиції додаються щодня, і станом на квітень на Єдиному порталі вакансій Служби зайнятості доступно понад 800 таких вакансій.

Де найбільше варіантів

Лідером за кількістю вакансій із проживанням став столичний регіон. Розподіл за областями у першому кварталі виглядав так:
  • Київ та Київська область — 460 вакансій (260 у місті та 200 в області);
  • Львівська область — 150 вакансій;
  • Дніпропетровщина — 144 вакансії.

Рівень зарплат

Найвищий рівень заробітної плати за такими вакансіями — від 65 до 125 тисяч гривень — пропонують Сили оборони.
У цивільному секторі середня заробітна плата становить від 22 до 50 тисяч гривень. Роботодавці активно шукають фахівців у таких галузях:
  • медицина: лікарі, медичні брати та сестри;
  • технічні та робочі спеціальності: монтажники, майстри з ремонту, трактористи, вантажники та технічні директори;
  • харчова промисловість та сервіс: кухарі, кондитери, рецептурники;
  • сільське господарство: працівники з комплексного обслуговування виробництва.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що за останній рік 35% опитаних роботодавців зафіксували зростання показника плинності у своїх командах. Ще у 51% компаній ситуація залишається стабільно напруженою (без змін), і лише 14% респондентів повідомили про покращення ситуації. Для більшості бізнесів утримання працівників стало критично складним завданням.
За матеріалами:
Finance.ua
