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Рейтинг самых безопасных стран для инвесторов

Мир
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Швейцария возглавила рейтинг самых безопасных стран для сохранения капитала
Швейцария возглавила рейтинг самых безопасных стран для сохранения капитала, Фото: magnific
Швейцария стала мировым лидером по уровню безопасности для сохранения капитала. Страна заняла первое место в рейтинге Henley & Partners, который оценивает, насколько государства способны оградить инвесторов от экономических и геополитических потрясений.
При формировании рейтинга аналитики оценили 50 стран и учли 13 показателей, характеризующих устойчивость инвестиционной среды.
Среди основных критериев — уровень инфляции, валютные риски, качество государственного управления, политическая стабильность, состояние государственных финансов и другие макроэкономические показатели.
Исследование не определяет страны с высокой доходностью инвестиций. Его главная цель — показать, где капитал лучше всего защищен от глобальных экономических и геополитических рисков.

Лидеры рейтинга

Швейцария получила 88,4 балла из 100 возможных. В тройку лидеров также вошли Дания и Норвегия.
В общей сложности девять из десяти лучших позиций рейтинга заняли европейские страны.
Единственным представителем другого региона в ТОП-10 стал Сингапур, который благодаря сильным институтам управления, надежным государственным финансам и конкурентной бизнес-среде занял четвертое место.
ТОП-10 самых безопасных стран для инвесторов:
  1. Швейцария;
  2. Дания;
  3. Норвегия;
  4. Сингапур;
  5. Швеция;
  6. Люксембург;
  7. Финляндия;
  8. Нидерланды;
  9. Германия;
  10. Исландия.
Лучшие позиции занимают страны со стабильной политической системой, взвешенной бюджетной политикой и предсказуемой монетарной системой. Именно эти факторы позволяют им опережать даже экономически более мощные государства, у которых выше политические или финансовые риски.
Самые безопасные страны для инвесторов
Самые безопасные страны для инвесторов

Почему США оказались только в середине рейтинга

Несмотря на статус крупнейшей экономики мира, США заняли только 24 место.
Эксперты объясняют, что рейтинг не оценивает потенциальную прибыльность инвестиций или масштаб финансового рынка.
Он показывает, насколько страна способна сохранять экономическую и политическую стабильность в периоды глобальной нестабильности.
Ранее Finance.ua писал, что Соединенные Штаты Америки остаются главным магнитом для мирового капитала. В 2024 году США привлекли около $279 миллиардов прямых иностранных инвестиций.
Второе место по иностранным инвестициям уверенно занял Сингапур с показателем около $143 миллиардов, а сразу за ним с минимальным отрывом — Гонконг и Китай. Как видим, разрыв между США и другими странами остается колоссальным.
По материалам:
Finance.ua
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