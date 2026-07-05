В Нидерландах запустили безлимитный железнодорожный проездной за 49 евро в месяц 05.07.2026, 02:14 — Мир

Этим летом вы можете путешествовать по всем Нидерландам на поезде за 49 евро в месяц

Нидерландская национальная компания Nederlandse Spoorwegen совместно с правительством выпустила годовой абонемент, позволяющий пассажирам безлимитно путешествовать поездами по всей стране за 49 евро в месяц.

Об этом сообщает Euronews.

Программа получила название NS Flex Dal Vrij. По акционной цене проездной можно приобрести до 30 июня на срок до двух месяцев, в то время как его обычная стоимость составляет 127,95 евро.

Абонемент действует только за часами пик: в будни с 9:00 до 16:00 и с 18:30 до 6:30. В выходные дни пассажиры могут пользоваться поездами без ограничений с 18:30 по пятницу до 4:00 утра понедельника.

Проездной билет распространяется на все рейсы под управлением нидерландского перевозчика, за исключением международных поездов Eurostar. Со станции прибытия путешественники могут пересесть на городской автобус, трамвай или метро по стандартному тарифу.

Похожие железнодорожные предложения действуют и в других европейских странах. Немецкая Deutsche Bahn продает билеты на междугородные рейсы от 6,99 евро, испанская Renfe запустила гибкий проездной для нерезидентов, а в Великобритании доступен абонемент BritRail от 141 евро.

The Village Україна По материалам:

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