Сколько стоит аренда квартиры в европейских городах Сегодня 13:19 — Мир

Где дороже всего арендовать квартиру в Европе, Фото: magnific

Евростат сравнил среднюю стоимость аренды двухкомнатных немеблированных квартир в европейских городах. Самым дорогим городом оказалась Женева, в то время как одни из самых низких цен зафиксированы в Скопье.

Об этом пишет Euronews.

Для исследования эксперты проанализировали стоимость аренды в 40 городах 38 европейских стран, в том числе государства ЕС, страны-кандидаты, члены ЕАСТ и Великобритания.

В каких европейских городах дороже всего арендовать жилье

По данным Евростата, наибольшую часть семейного бюджета жителей Европы занимают расходы на жилье. С учетом коммунальных услуг они составляют 23,6% от всех потребительских расходов домохозяйств.

Самые высокие цены за аренду двухкомнатного немеблированного жилья зафиксированы в швейцарском городе Женева — в среднем €3 350 в месяц.

Второе место занял Лондон, где аналогичное жилье стоит около €3050 в месяц.

ТОП-10 самых дорогих европейских городов для аренды жилья:

Женева (Швейцария) — €3 350;

Лондон (Великобритания) — €3 050;

Стокгольм, Швеция — €2650;

Дублин, Ирландия — €2 650;

Осло, Норвегия — €2550;

Париж, Франция — €2500;

Копенгаген, Дания — €2 300;

Люксембург — €2250;

Амстердам, Нидерланды — €2 150;

Хельсинки, Финляндия — €2050.

Эксперты объясняют высокие цены значительным спросом на жилье, ограниченным предложением и высокими доходами населения.

«Самая большая причина, почему арендная плата так сильно отличается по всей Европе, заключается в том, что рынки жилья локальные. В таких местах, как Женева, Лондон, Дублин или Стокгольм, есть высокий спрос со стороны хорошо оплачиваемых работников, международных компаний, студентов и вновь прибывших, тогда как предложение жилья растет недостаточно быстро», — сказал Euronews Business Микк Кальмет, эксперт по недвижимости Global Property.

Средняя стоимость аренды немеблированной двухкомнатной квартиры хорошего или хорошего качества в 40 европейских городах., Инфографика: Euronews

В каких городах аренда самая доступная

Дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру можно в Скопье (Северная Македония), где средняя стоимость составляет €470 в месяц.

В города с самыми низкими ценами также вошли Приштина (€520), Анкара (€770), Подгорица (€840), София (€900), Никосия (€910), Тирана (€920), Бухарест (€930).

Белград, Сараево, Рига и Таллин держатся в диапазоне примерно €1 100 — €1 150. В Варшаве и Будапеште аренда достигает €1 300.

Где в ЕС жизнь самая дорогая

Finance.ua писал , что Дания, Ирландия и Люксембург остаются самыми дорогими странами Европейского Союза по уровню потребительских цен, в то время как Болгария, Румыния и Польша входят в число самых доступных.

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