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Сколько стоит аренда квартиры в европейских городах

Мир
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Где дороже всего арендовать квартиру в Европе
Где дороже всего арендовать квартиру в Европе, Фото: magnific
Евростат сравнил среднюю стоимость аренды двухкомнатных немеблированных квартир в европейских городах. Самым дорогим городом оказалась Женева, в то время как одни из самых низких цен зафиксированы в Скопье.
Об этом пишет Euronews.
Для исследования эксперты проанализировали стоимость аренды в 40 городах 38 европейских стран, в том числе государства ЕС, страны-кандидаты, члены ЕАСТ и Великобритания.

В каких европейских городах дороже всего арендовать жилье

По данным Евростата, наибольшую часть семейного бюджета жителей Европы занимают расходы на жилье. С учетом коммунальных услуг они составляют 23,6% от всех потребительских расходов домохозяйств.
Самые высокие цены за аренду двухкомнатного немеблированного жилья зафиксированы в швейцарском городе Женева — в среднем €3 350 в месяц.
Второе место занял Лондон, где аналогичное жилье стоит около €3050 в месяц.
ТОП-10 самых дорогих европейских городов для аренды жилья:
  • Женева (Швейцария) — €3 350;
  • Лондон (Великобритания) — €3 050;
  • Стокгольм, Швеция — €2650;
  • Дублин, Ирландия — €2 650;
  • Осло, Норвегия — €2550;
  • Париж, Франция — €2500;
  • Копенгаген, Дания — €2 300;
  • Люксембург — €2250;
  • Амстердам, Нидерланды — €2 150;
  • Хельсинки, Финляндия — €2050.
Эксперты объясняют высокие цены значительным спросом на жилье, ограниченным предложением и высокими доходами населения.
«Самая большая причина, почему арендная плата так сильно отличается по всей Европе, заключается в том, что рынки жилья локальные. В таких местах, как Женева, Лондон, Дублин или Стокгольм, есть высокий спрос со стороны хорошо оплачиваемых работников, международных компаний, студентов и вновь прибывших, тогда как предложение жилья растет недостаточно быстро», — сказал Euronews Business Микк Кальмет, эксперт по недвижимости Global Property.
Средняя стоимость аренды немеблированной двухкомнатной квартиры хорошего или хорошего качества в 40 европейских городах.
Средняя стоимость аренды немеблированной двухкомнатной квартиры хорошего или хорошего качества в 40 европейских городах., Инфографика: Euronews

В каких городах аренда самая доступная

Дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру можно в Скопье (Северная Македония), где средняя стоимость составляет €470 в месяц.
В города с самыми низкими ценами также вошли Приштина (€520), Анкара (€770), Подгорица (€840), София (€900), Никосия (€910), Тирана (€920), Бухарест (€930).
Белград, Сараево, Рига и Таллин держатся в диапазоне примерно €1 100 — €1 150. В Варшаве и Будапеште аренда достигает €1 300.

Где в ЕС жизнь самая дорогая

Finance.ua писал, что Дания, Ирландия и Люксембург остаются самыми дорогими странами Европейского Союза по уровню потребительских цен, в то время как Болгария, Румыния и Польша входят в число самых доступных.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяЕвропа
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