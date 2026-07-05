Рейтинг лучших стран для переезда на пенсии Сегодня 16:08 — Мир

Пенсионер путешествует, Фото: magnific

Выход на пенсию для многих людей — это возможность изменить место жительства и выбрать страну с более комфортным климатом и приемлемой стоимостью жизни. Два авторитетных международных индекса — Retirement Abroad Index от Expatriate Healthcare и рейтинг International Living — оценили десятки стран по критериям, важным именно для иностранных пенсионеров.

Недавно эти исследования проанализировало венгерское издание Pénzcentrum.

Retirement Abroad Index оценивает страны по следующим параметрам:

доступность медицинской помощи;

визовые требования и простота получения вида на жительство;

общая стоимость жизни;

уровень адаптации для иностранцев;

распространенность английского языка

International Living, в свою очередь, опирается на многолетний опыт корреспондентов и реальные отзывы экспатов и учитывает качество жилья, климат, визовые программы и общую привлекательность страны для переезда.

Лидеры Retirement Abroad Index: Филиппины, Таиланд, Колумбия

По результатам Retirement Abroad Index, самую высокую оценку получили Филиппины — 78 баллов из 100. Страна отличается простыми условиями легализации, низкими расходами на проживание и широким использованием английского среди населения.

Таиланд занял вторую позицию с 77 баллами. Частная медицина в стране обладает высоким качеством, а инфраструктура хорошо развита. В то же время, для получения пенсионной визы необходимо подтвердить уровень доходов и оформить медицинское страхование.

Третье место досталось Колумбии — одному из самых популярных направлений среди иностранных пенсионеров в Латинской Америке.

Португалия стала самой высокой среди европейских стран в этом рейтинге. Среди ее преимуществ — безопасность, качественная система здравоохранения и высокий уровень владения английским.

Пятое место разделили Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика.

Рейтинг International Living: Греция на первом месте

International Living определил лидером Грецию. Исследователи объясняют такую ​​оценку мягким климатом, большим количеством солнечных дней и характерным расслабленным ритмом жизни, известным как «siga-siga» («не торопись»).

Второе и третье места заняли Панама и Коста-Рика. Панама привлекает пенсионеров специальной программой Pensionado, предусматривающей ряд льгот для пожилых людей. Коста-Рика известна развитой системой медицинского обслуживания и благоприятными условиями для любителей природы.

В десятку лучших стран по версии International Living также вошли:

Португалия,

Мексика,

Италия,

Франция,

Испания,

Таиланд,

Малайзия.

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