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Рейтинг лучших стран для переезда на пенсии

Мир
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Пенсионер путешествует
Пенсионер путешествует, Фото: magnific
Выход на пенсию для многих людей — это возможность изменить место жительства и выбрать страну с более комфортным климатом и приемлемой стоимостью жизни. Два авторитетных международных индекса — Retirement Abroad Index от Expatriate Healthcare и рейтинг International Living — оценили десятки стран по критериям, важным именно для иностранных пенсионеров.
Недавно эти исследования проанализировало венгерское издание Pénzcentrum.
Retirement Abroad Index оценивает страны по следующим параметрам:
  • доступность медицинской помощи;
  • визовые требования и простота получения вида на жительство;
  • общая стоимость жизни;
  • уровень адаптации для иностранцев;
  • распространенность английского языка
International Living, в свою очередь, опирается на многолетний опыт корреспондентов и реальные отзывы экспатов и учитывает качество жилья, климат, визовые программы и общую привлекательность страны для переезда.

Лидеры Retirement Abroad Index: Филиппины, Таиланд, Колумбия

По результатам Retirement Abroad Index, самую высокую оценку получили Филиппины — 78 баллов из 100. Страна отличается простыми условиями легализации, низкими расходами на проживание и широким использованием английского среди населения.
Таиланд занял вторую позицию с 77 баллами. Частная медицина в стране обладает высоким качеством, а инфраструктура хорошо развита. В то же время, для получения пенсионной визы необходимо подтвердить уровень доходов и оформить медицинское страхование.
Третье место досталось Колумбии — одному из самых популярных направлений среди иностранных пенсионеров в Латинской Америке.
Португалия стала самой высокой среди европейских стран в этом рейтинге. Среди ее преимуществ — безопасность, качественная система здравоохранения и высокий уровень владения английским.
Пятое место разделили Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика.

Рейтинг International Living: Греция на первом месте

International Living определил лидером Грецию. Исследователи объясняют такую ​​оценку мягким климатом, большим количеством солнечных дней и характерным расслабленным ритмом жизни, известным как «siga-siga» («не торопись»).
Второе и третье места заняли Панама и Коста-Рика. Панама привлекает пенсионеров специальной программой Pensionado, предусматривающей ряд льгот для пожилых людей. Коста-Рика известна развитой системой медицинского обслуживания и благоприятными условиями для любителей природы.
В десятку лучших стран по версии International Living также вошли:
  • Португалия,
  • Мексика,
  • Италия,
  • Франция,
  • Испания,
  • Таиланд,
  • Малайзия.
По материалам:
visitworld.today
ПенсияПенсионерПутешествия
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