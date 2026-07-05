Рейтинг лучших стран для переезда на пенсии
Выход на пенсию для многих людей — это возможность изменить место жительства и выбрать страну с более комфортным климатом и приемлемой стоимостью жизни. Два авторитетных международных индекса — Retirement Abroad Index от Expatriate Healthcare и рейтинг International Living — оценили десятки стран по критериям, важным именно для иностранных пенсионеров.
Недавно эти исследования проанализировало венгерское издание Pénzcentrum.
Retirement Abroad Index оценивает страны по следующим параметрам:
- доступность медицинской помощи;
- визовые требования и простота получения вида на жительство;
- общая стоимость жизни;
- уровень адаптации для иностранцев;
- распространенность английского языка
International Living, в свою очередь, опирается на многолетний опыт корреспондентов и реальные отзывы экспатов и учитывает качество жилья, климат, визовые программы и общую привлекательность страны для переезда.
Лидеры Retirement Abroad Index: Филиппины, Таиланд, Колумбия
По результатам Retirement Abroad Index, самую высокую оценку получили Филиппины — 78 баллов из 100. Страна отличается простыми условиями легализации, низкими расходами на проживание и широким использованием английского среди населения.
Таиланд занял вторую позицию с 77 баллами. Частная медицина в стране обладает высоким качеством, а инфраструктура хорошо развита. В то же время, для получения пенсионной визы необходимо подтвердить уровень доходов и оформить медицинское страхование.
Третье место досталось Колумбии — одному из самых популярных направлений среди иностранных пенсионеров в Латинской Америке.
Португалия стала самой высокой среди европейских стран в этом рейтинге. Среди ее преимуществ — безопасность, качественная система здравоохранения и высокий уровень владения английским.
Пятое место разделили Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика.
Рейтинг International Living: Греция на первом месте
International Living определил лидером Грецию. Исследователи объясняют такую оценку мягким климатом, большим количеством солнечных дней и характерным расслабленным ритмом жизни, известным как «siga-siga» («не торопись»).
Второе и третье места заняли Панама и Коста-Рика. Панама привлекает пенсионеров специальной программой Pensionado, предусматривающей ряд льгот для пожилых людей. Коста-Рика известна развитой системой медицинского обслуживания и благоприятными условиями для любителей природы.
В десятку лучших стран по версии International Living также вошли:
- Португалия,
- Мексика,
- Италия,
- Франция,
- Испания,
- Таиланд,
- Малайзия.
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