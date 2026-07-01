Во Львове вводятся новые правила парковки электросамокатов: за нарушение будут штрафовать Сегодня 09:29 — Личные финансы

За неправильную парковку будет взиматься дополнительная плата

С 1 июля во Львове бросать прокатные электросамокаты можно будет только в специально определенных парковочных местах, которые будут отображаться в мобильных приложениях сервисов проката.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

«Со среды, 1 июля, в историческом центре города и прилегающих территориях, граница которых совпадает с внешней чертой третьей зоны парковки, бросать прокатные электросамокаты можно будет только в специально определенных парковочных местах. Они будут отображаться в мобильных приложениях сервисов проката», — сказано в сообщении.

Новые правила внедряются в тестовом режиме.

«Границы зон парковки, их количество и другие условия могут корректироваться в зависимости от результатов работы системы и потребностей жителей. После двух месяцев функционирования мы проанализируем эффективность введенных мер и, при необходимости, рассмотрим дополнительные решения для лучшего урегулирования движения и парковки электросамокатов», — рассказал заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры по развитию велоинфраструктуры ЛГС Орест Олеськив.

Чиновник пояснил, что парковочные места определялись таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к основным общественным пространствам, заведениям и жилой застройке, а также не создавать препятствий для движения пешеходов, людей с инвалидностью и других участников дорожного движения.

За неправильную парковку будут брать дополнительную плату

Возможность свободно бросать электросамокаты вне разрешенных зон будет ограничена. Операторы проката введут дополнительное взыскание в размере 100 грн для пользователей, которые будут парковать транспорт в неположенных местах.

«Перед началом поездки рекомендуем проверить в мобильном приложении ближайшее доступное место парковки к вашему пункту назначения и заранее спланировать маршрут», — отметил Олеськив.

Город готовит дополнительные ограничения

У Львова уже есть меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов. В его пределах скорость прокатных самокатов была ограничена до 20 км/ч, а на отдельных участках — до 15 км/ч.

Также в городе определили зоны с запретом парковки и обустроили 79 официальных локаций для стоянки и разгрузки электросамокатов.

Кроме этого, городские власти планируют ввести дополнительные меры безопасности. Среди них обязательная верификация возраста пользователей, предоставление доступа к прокату только лицам от 16 лет, обязательное использование защитных шлемов и ограничение скорости до 15 км/ч на аварийно опасных участках.

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