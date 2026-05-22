Штраф 10 тыс. грн: в Киеве предлагают наказывать родителей за езду детей на электросамокатах Сегодня 21:14 — Личные финансы

На сайте КГГА зарегистрирована петиция № 14248 с требованием запретить использование электросамокатов.

В тексте обращения предлагается запретить использование электросамокатов лицам до 18 лет с целью повышения безопасности. Также инициаторы предлагают ввести штраф в размере 10 000 гривен для родителей, которые разрешают несовершеннолетним управлять электросамокатами.

Отдельно в петиции содержится предложение расширения инфраструктуры: авторы призывают обустроить велодорожки по всему городу для движения велосипедов и электросамокатов, чтобы обеспечить свободное передвижение этими видами транспорта для лиц от 18 лет.

