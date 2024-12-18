Электросамокаты: удобство или опасность? Новый подкаст на Finance.ua Страхование — Finance.ua
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Электросамокаты: удобство или опасность? Новый подкаст на Finance.ua Страхование

Страхование
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Электросамокаты: удобство или опасность? Новый подкаст на Finance.ua Страхование
Электросамокаты: удобство или опасность? Новый подкаст на Finance.ua Страхование
Электросамокаты — для одних это свобода и скорость, для других — постоянная опасность на тротуарах. В этот раз ведущая Таня Белова вместе с экспертами обсуждает, как самокаты изменили наши города и какие правила безопасности важны для пользователей.
В новом выпуске «Страхування по-людськи» от Finance.ua Страхование вы узнаете:
✅ Основные риски для водителей самокатов и пешеходов. Какие правила безопасности стоит соблюдать перед поездкой, чтобы избежать травм?
✅ Что делать при ДТП с самокатом? Обсуждаем, как работает страхование в случае аварий и могут ли пользователи застраховать себя от непредвиденных ситуаций на дороге.
✅ Как самокаты взаимодействуют с автомобилями на дорогах? Что делать, если произошла авария между самокатом и автомобилем, и помогает ли в этом случае автоцивилка?
Наши гости — представитель компании по прокату самокатов Виктория Ткаченко и Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua, раскроют все важные аспекты страхования самокатов, поделятся актуальной статистикой инцидентов и советами, как обеспечить собственную безопасность.
Не пропустите полезную информацию, которая поможет сделать использование самокатов более безопасным для всех!
📺 Смотрите новый выпуск «Страхування по-людськи» на YouTube по ссылке и узнавайте, как обезопасить себя и других на дорогах города.
По материалам:
Finance.ua
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