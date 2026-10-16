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Что делать при ДТП, если у другого водителя нет автогражданки

Страхование
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Оформление ДТП
Оформление ДТП
Как действовать, если вы попали в ДТП, а у другого водителя нет действующей автогражданки? В такой ситуации важно позаботиться о безопасности, правильно зафиксировать обстоятельства аварии и знать, куда обращаться для урегулирования страхового случая. МТСБУ объяснило, какие действия следует предпринимать.

Что делать после ДТП: пошаговый алгоритм

1. Позаботьтесь о безопасности и выполните требования ПДД.
Немедленно остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Не перемещайте транспортные средства и предметы, связанные с ДТП.
Если есть пострадавшие, окажите к медицинской помощи и вызовите скорую. Сообщите об аварии в полицию, запишите контакты свидетелей и дождитесь правоохранителей.
2. Проверьте наличие страховых полисов.
Выясните, имеют ли оба автомобиля действующие договоры ОСАГО или иностранные полисы «Зеленая карта».
Если у другого водителя нет полиса, оформить Европротокол нельзя. Если же оба автомобиля имеют действующие внутренние договоры ОСАГО и выполнены другие предусмотренные законом условия, ДТП можно оформить с помощью Европротокола, в частности, в электронном формате через «Дію».
3. Как можно быстрее известите свою страховую компанию.
Если вы попали в ДТП, а ваш автомобиль имеет действующий внутренний договор ОСАГО, можно обратиться в свою страховую компанию для прямого урегулирования. Это возможно даже тогда, когда автомобиль виновника аварии не имеет полиса ОСАГО.

Какие страховые суммы предусмотрены по ОСАГО

С 1 июля 2022 года страховые суммы по внутренним договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности установлены в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 30 мая 2022 № 109.
Размеры выплат составляют:
  • за ущерб, причиненный жизни и здоровью: 320 тыс. грн на одного потерпевшего независимо от количества потерпевших;
  • за ущерб, причиненный имуществу потерпевших: 160 тыс. грн на одного потерпевшего, но не более 800 тыс. грн на одно страховое событие.
Сохраните этот алгоритм, чтобы при ДТП знать, как действовать и куда обращаться.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПатрульная полиция
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