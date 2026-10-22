🚗 До Дня автомобилиста еще несколько дней, а скидки от Finance.ua уже здесь

25 октября в Украине отмечают День автомобилиста. И мы решили не ждать самого праздника, а подготовить для водителей выгодные предложения заранее. 😉

С 22 по 25 октября действуют праздничные предложения по промокоду ПОЕХАЛИ26:

🚘 20% скидки на Автогражданку

🌍 25% скидки на Зеленую карту от ТАС;

⛽ сертификаты на топливо WOG при оформлении каско

на 500 грн — при стоимости договора от 10 000 грн;

— при стоимости договора от 10 000 грн; на 1000 грн — при стоимости договора от 20 000 грн.