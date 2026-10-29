Продлен срок осуществления страховщиками оценки платежеспособности по упрощенному подходу

Народные депутаты продлили для действующих страховщиков срок осуществления оценки платежеспособности по упрощенному подходу на два года — до 1 января 2029 года.

Такое решение закреплено принятым 28 октября 2026 года Верховной Радой в целом законопроектом № 15269 «О внесении изменений в Закон Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ о корпоративном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц», за который проголосовали 235 народных депутатов.

«Страховики, отвечающие критериям и условиям, определенным частью пятой статьи 38 настоящего Закона (Закона „О страховании“), осуществляют оценку платежеспособности по базовому подходу в соответствии с требованиями настоящего Закона с 1 января 2029 года», — говорится в принятом законопроекте.

Как сообщалось, в настоящее время согласно действующей редакции закона страховщики, получившие лицензии на осуществление страховой деятельности до введения в действие этого закона (1 января 2024 года), имеют право осуществлять оценку платежеспособности по упрощенному подходу в течение трех лет, то есть до 1 января 2027 года.

Как прокомментировал агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский, применение упрощенного подхода не означает отсутствие контроля за платежеспособностью.