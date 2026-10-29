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Продлен срок осуществления страховщиками оценки платежеспособности по упрощенному подходу

Страхование
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Продлен срок осуществления страховщиками оценки платежеспособности по упрощенному подходу
Продлен срок осуществления страховщиками оценки платежеспособности по упрощенному подходу
Народные депутаты продлили для действующих страховщиков срок осуществления оценки платежеспособности по упрощенному подходу на два года — до 1 января 2029 года.
Такое решение закреплено принятым 28 октября 2026 года Верховной Радой в целом законопроектом № 15269 «О внесении изменений в Закон Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ о корпоративном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц», за который проголосовали 235 народных депутатов.
«Страховики, отвечающие критериям и условиям, определенным частью пятой статьи 38 настоящего Закона (Закона „О страховании“), осуществляют оценку платежеспособности по базовому подходу в соответствии с требованиями настоящего Закона с 1 января 2029 года», — говорится в принятом законопроекте.
Как сообщалось, в настоящее время согласно действующей редакции закона страховщики, получившие лицензии на осуществление страховой деятельности до введения в действие этого закона (1 января 2024 года), имеют право осуществлять оценку платежеспособности по упрощенному подходу в течение трех лет, то есть до 1 января 2027 года.
Как прокомментировал агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский, применение упрощенного подхода не означает отсутствие контроля за платежеспособностью.
Страховщики продолжают выполнять действующие требования к капиталу, техническим резервам и приемлемым активам и остаются под надзором Национального банка Украины. Украинский страховой рынок в целом имеет достаточный уровень платежеспособности, а сформированные страховщиками резервы во многих случаях даже избыточны по сравнению с фактическим объемом и динамикой страховых выплат.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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