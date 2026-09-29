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✈️ Скидка на автобусные и авиабилеты от tickets.ua для читателей Finance.ua!

Страхование
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✈️ Скидка на автобусные и авиабилеты от tickets.ua для читателей Finance.ua!
✈️ Скидка на автобусные и авиабилеты от tickets.ua для читателей Finance.ua!
Ловите промокод от нашего партнера и получите скидку:
✈️ 5% на авиабилеты
максимальная сумма скидки 600 грн
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🚌 6% на автобусные билеты
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tickets.ua — онлайн-сервис для покупки билетов на самолет, поезд или автобус по Украине, Европе и миру.

Как воспользоваться промокодом

  1. Скопируйте промокод
  2. Выберите билеты на сайте или приложении tickets.ua
  3. Укажите промокод при заказе
  4. Получите скидку
❗️ Важно: каждым промокодом можно воспользоваться один раз. Скидка не суммируется с другими скидками и кешбэком.
Промокод действует до 30 сентября.
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеПутешествияАвиабилеты
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