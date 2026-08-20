До -25% на страховку: специальные скидки на Finance.ua с 20 по 25 августа Сегодня 10:34 — Страхование

До -25% на страховку: специальные скидки на Finance.ua с 20 по 25 августа

С 20 по 25 августа на Finance.ua действуют мегаскидки на страхование. По промокоду ЛІТО можно выгоднее оформить Автогражданку, Зеленую карту и туристическую страховку.

Какие скидки действуют:

🚘 -20% на Автогражданку.

🌍 -25% на годовую Зеленую карту от СХ «ТАС».

🌴 -250 грн на туристическую страховку.

Чтобы воспользоваться предложением, выберите нужную страховку на Finance.ua и введите летний промокод во время оформления.

Акционные скидки действуют с 20 по 25 августа 2026 года включительно.

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