НБУ хочет обязать инвесторов страховых компаний подтверждать намерения финансирования Сегодня 13:30 — Страхование Национальный банк принимает замечания и предложения по проекту до 5 октября 2026 года.

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в требования по подготовке и обновлению планов непрерывной деятельности, возобновлению деятельности и финансированию страховщиков.

Соответствующий проект постановления НБУ вынес на общественное обсуждение.

Какие изменения предлагает НБУ

Проектом предлагается установить обязанность страховщика подавать в Национальный банк гарантийное письмо (письмо о намерениях) инвестора как неотъемлемую часть плана возобновления деятельности или плана финансирования страховщика, если предусмотренные ими мероприятия будут осуществляться за счет средств инвесторов.

Гарантийное письмо будет необходимо, если в плане предусмотрены следующие условия:

увеличение уставного капитала страховщика;

выкуп активов, которые не включаются в приемлемые активы для расчета регулятивного капитала;

привлечение средств в форме субординированного долга.

В гарантийном письме инвестор будет подтверждать намерение обеспечить соответствующие меры в объеме и сроки, которые определены в плане, а также указывать источники денежных средств и обязуется предоставить документы, необходимые для согласования плана и осуществления мер восстановления финансового состояния страховщика.

Также проект утверждает форму такого гарантийного письма.