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НБУ хочет обязать инвесторов страховых компаний подтверждать намерения финансирования

Страхование
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Национальный банк принимает замечания и предложения по проекту до 5 октября 2026 года.
Национальный банк принимает замечания и предложения по проекту до 5 октября 2026 года.
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в требования по подготовке и обновлению планов непрерывной деятельности, возобновлению деятельности и финансированию страховщиков.
Соответствующий проект постановления НБУ вынес на общественное обсуждение.

Какие изменения предлагает НБУ

Проектом предлагается установить обязанность страховщика подавать в Национальный банк гарантийное письмо (письмо о намерениях) инвестора как неотъемлемую часть плана возобновления деятельности или плана финансирования страховщика, если предусмотренные ими мероприятия будут осуществляться за счет средств инвесторов.
Гарантийное письмо будет необходимо, если в плане предусмотрены следующие условия:
  • увеличение уставного капитала страховщика;
  • выкуп активов, которые не включаются в приемлемые активы для расчета регулятивного капитала;
  • привлечение средств в форме субординированного долга.
В гарантийном письме инвестор будет подтверждать намерение обеспечить соответствующие меры в объеме и сроки, которые определены в плане, а также указывать источники денежных средств и обязуется предоставить документы, необходимые для согласования плана и осуществления мер восстановления финансового состояния страховщика.
Также проект утверждает форму такого гарантийного письма.
Национальный банк принимает замечания и предложения по проекту до 5 октября 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
НБУСтрахование
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