Оформляйте туристическую страховку от Universalna и получайте брендированное полотенце в подарок Сегодня 15:20 — Страхование Оформляйте туристическую страховку от Universalna и получайте брендированное полотенце в подарок Finance.ua совместно со страховой компанией Universalna запускают акцию для путешественников. Оформляйте туристическую страховку от Universalna на Finance.ua и гарантированно получайте полезный гайд по подготовке к поездке. А при сумме заказа от 1300 грн — брендированное полотенце от Finance.ua и Universalna в подарок. Подарочный фонд акции составляет 50 полотенец. Акция действует до полного исчерпания подарочного фонда. Подробные условия акции доступны по ссылке 🔗 Оформить туристическую страховку

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