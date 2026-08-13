Страховщиков обяжут проверять банки: постановление НБУ

Национальный банк Украины обновил требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховых компаний. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года. Изменения утверждены постановлением от 7 августа № 87.
Страховщики должны проверять банки на соответствие нормативам
Национальный банк отменил переходную норму, действовавшую во время военного положения и в течение года после его прекращения. Она позволяла страховщикам включать в приемлемые активы средства в банке-резиденте, который не выполняет отдельные пруденциальные нормативы, если НБУ не применял к нему мер воздействия.
После вступления изменений в силу страховщики должны самостоятельно проверять, выполняют ли банки-резиденты пруденциальные нормативы. Для этого нужно использовать информацию, которую публикует Национальный банк.
НБУ уточнил требования к ценным бумагам
Регулятор также уточнил качественные критерии, по которым ценные бумаги могут включаться в приемлемые активы страховщика. Изменения учитывают обновленные требования законодательства о рынках капитала.
Кроме того, Национальный банк внес технические изменения в формулу расчета капитала платежеспособности страховщика.