Оформляйте автогражданку от «ARX» и участвуйте в розыгрыше 30 000 грн на горючее! Сегодня 16:07 — Страхование

Оформляйте автогражданку от «ARX» и участвуйте в розыгрыше 30 000 грн на горючее!

Finance.ua совместно со страховой компанией «ARX» запускают акцию для водителей.

С 7 августа по 7 сентября оформляйте автогражданку от «ARX» и автоматически принимайте участие в розыгрыше 15 сертификатов WOG номиналом 2 000 грн каждый.

Победители будут определены 8 сентября с помощью сервиса Random.org путем случайного выбора среди всех участников акции.

Подробные условия акции доступны по ссылке

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