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Оформляйте Автогражданку на Finance.ua Страхование и получайте скидку на топливо от АЗК под ТМ Parallel

Страхование
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Оформляйте автогражданку онлайн и получайте дополнительную выгоду для своих поездок вместе с АЗК под ТМ Parallel.
Оформляйте автогражданку онлайн и получайте дополнительную выгоду для своих поездок вместе с АЗК под ТМ Parallel.
Finance.ua Страхование вместе с партнером АЗК под ТМ Parallel подготовили выгодное предложение для автовладельцев. Оформляйте Автогражданку на Finance.ua Страхование и получайте промокод на скидку на топливо в сети АЗК под ТМ Parallel.
Какую скидку можно получить:
⛽ - 4 грн/л на бензины Perfekt и ГП Perfekt
-2 грн/л на бензин А-95 Евро и ГП Евро
-1 грн/л на газ
Как воспользоваться скидкой:
1️⃣На кассе отсканируйте карту лояльности в приложении Parallel. Нет приложения? Мгновенно загружайте его или зарегистрируйтесь на АЗК по телефону.
2️⃣ Покажите промокод, который вы получите на емейл, оператору на кассе.
3️⃣ Скидка начисляется автоматически.
Промокод можно воспользоваться 1 раз на любом АЗК под ТМ Parallel до 31.12.2026 года.
Скидка не суммируется с другими акционными и персональными предложениями. Предложение не действует, если покупка или оплата топлива осуществляется через приложение Parallel в разделах «Кошелек» и «Parallel pay».
Оформляйте автогражданку онлайн и получайте дополнительную выгоду для своих поездок вместе с АЗК под ТМ Parallel.
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтострахованиеАвтогражданка
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