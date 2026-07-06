Оформляйте автогражданку от «ARX» и участвуйте в розыгрыше 30 000 грн на горючее! Сегодня 15:40 — Страхование

Оформляйте автогражданку от «ARX» и участвуйте в розыгрыше

Finance.ua совместно со страховой компанией «ARX» запускают акцию для водителей.

С 6 июля по 6 августа оформляйте автогражданку от «ARX» и автоматически принимайте участие в розыгрыше 15 сертификатов WOG номиналом 2 000 грн каждый.

Победители будут определены 7 августа с помощью сервиса Random.org путем случайного выбора среди всех участников акции.

Подробные условия акции доступны по ссылке

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