Прибыли страховых компаний превысили 1 млрд грн: какие лидеры Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Прибыли страховых компаний превысили 1 млрд грн: какие лидеры

Страховые компании Украины продолжают активно наращивать прибыльность.

По данным квартальной финансовой отчетности на платформе крупных данных VKURSI, за первый квартал 2026 года 13 страховщиков из списка НБУ совокупно получили 1,06 млрд грн.

Некоторые компании уже сформировали почти половину финансового результата, полученного за весь 2025 год.

По итогам 2025 года 13 значимых страховых компаний Украины из списка НБУ совокупно получили 5 млрд грн прибыли.

Согласно данным квартальной финансовой отчетности на платформе крупных данных VKURSI, за первый квартал 2026 года страховщики уже сформировали 1,06 млрд грн прибыли. Это почти 21% от совокупной прибыли, полученной компаниями за весь 2025 год.

Самую высокую динамику среди значимых страховых компаний по итогам первого квартала 2026 года продемонстрировала VUSO. Компания уже за первые три месяца года сформировала 157,7 млн. грн. прибыли, что составляет 51% от финансового результата за весь 2025 год (310 млн. грн.).

Почти половину прошлогодней прибыли уже получила «ОРАНТА». За первый квартал 2026 года компания заработала 140,6 млн. грн., что составляет 46% от показателя за весь предыдущий год.

Высокие темпы также продемонстрировали ARX, уже сформировавшую 34% от прошлогодней прибыли, СК «ТАC» — 33%, Универсальная — 29%, а UNIQA — почти 29%.

В то же время часть крупных страховщиков пока демонстрирует более сдержанную динамику. Так, украинская СК «Княжа» за первый квартал 2026 года сформировала 19% от прибыли 2025 года, INGO — 18%, USG — 14%, а PZU Украина — 9,6%.

В мае 2026 года польская страховая группа PZU приобрела работающую в Украине американскую страховую компанию MetLife. По итогам 2025 года ее чистая прибыль достигла 977 млн ​​грн, а за первый квартал 2026 года компания задекларировала еще 156 млн грн прибыли.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.