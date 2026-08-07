Дело Коломойского о 9,2 млрд грн передали в суд Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

Офис ПриватБанка

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и пяти бывших работников банка. Их подозревают в завладении средствами банковского учреждения более чем на 9,2 млрд грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Схема с выкупом облигаций

По материалам досудебного расследования НАБУ, в январе-марте 2015 года один из владельцев ПриватБанка, по версии следствия, с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.

Для реализации этого плана обвиняемый, по данным следствия, привлек пятерых работников банка. Среди них бывшие:

глава правления;

заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;

заместитель председателя правления — директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;

заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов-нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

По версии следствия, организованная группа искусственно создала обязательство банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн. Речь шла якобы об обратном выкупе собственных облигаций по завышенной стоимости. Для этого, как отмечает следствие, были подделаны соответствующие документы.

Куда направили более 446 млн грн

Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк» из-за ряда финансовых операций с подконтрольными компаниями.

В дальнейшем они были внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы оздоровления ПАО КБ «ПриватБанк». Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

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